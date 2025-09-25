szeptember 25., csütörtök

Ágh Péter: újabb útszakaszok újulnak meg Észak-Vasban

Címkék#Magyar Közút#Vas Vármegyei Igazgatóság#Meszlen#Böröcz Miklós#Ágh Péter

A Magyar falu program révén a munka most két helyszínen, a csepregi leágazástól Meszlen felé, illetve Nemescsó és Kőszegpaty között is folytatódhat. Ágh Péter újabb útfejlesztésről számolt be.

Horváth László

Vát felől Nemescsó irányába, a Kőszeg felé vezető út felújítása érdekében folyamatosan keressük a lehetőséget a Magyar Közúttal. A kormány Magyar falu programból már elkészült a Vát és Vasszilvágy közötti, valamint egy-egy szakasz Kőszegpatynál és Nemescsónál. A Magyar falu program révén ez a munka most két helyszínen, a csepregi leágazástól Meszlen felé, illetve Nemescsó és Kőszegpaty között is folytatódhat - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. 

Ágh Péter
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Őri Zoltán Meszlen polgármestere,  valamint Böröcz Miklós a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság igazatója
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter: folytatódik a munka

- 8636. jelű Acsád - Kőszeg összekötő út, a Szombathely-Csepreg összekötő út csatlakozásától indulva Meszlen település felé 1,2 kilométer hosszban, lakott területen kívüli szakaszon újul meg. Becsült költség bruttó 112 millió forint - tette hozzá Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság, megyei igazgatója.

Ez a burkolatfelújítás is a Magyar Közút saját kivitelezésében történik, ennek során a szombathelyi mérnökség dolgozói 1200 méter hosszban, 5,5 méter szélességben újítják fel a kijelölt útszakaszt. A jelentősebb lokális burkolathibákat megszüntetik, majd a burkolat profilmarását követően 6 centiméter vastag kiegyenlítő réteg és 4 centiméter vastag kopóréteget építenek be. 

Az előkészítő munkákkal együtt összesen 1650 tonna melegaszfaltot dolgoznak be géppel. A munkálatok ezen a helyszínen is a kétoldali padkák kőanyagos feltöltésével és szélességjelzők kihelyezésével zárulnak.

Felújítás Nemescsónál is

8636. jelű Acsád - Kőszeg összekötő út Nemescsó Kőszegpaty felőli végétől (a korábban felújított szakaszhoz csatlakozva) 1 kilométer hosszban Kőszegpaty irányában, a lakott területen kívüli szakaszon. Becsült költség bruttó 80 millió forint.

A projekt a ugyancsak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóságának saját kivitelezésében történik, ennek során 1000 méter hosszban, 6 méter szélességben újítják fel az érintett szakaszt. A jelenlegi burkolat profilmarását követően 4,5 centiméter vastag kiegyenlítő réteg és 3,5 centiméter vastag kopóréteget építenek be. Összesen mintegy 1200 tonna melegaszfaltot dogoznak be. Ezt követően a kétoldali padkák kőanyaggal történő feltöltését és a szélességjelzők elhelyezését végzik el.

 

