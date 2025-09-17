Ahogy a Gazda látja: Tíz éve akarták ránk törni a határt a "derék dolgos" katonakorú fiatalok

- Éppen 10 éve annak, hogy ránk akarták törni a déli határt ezek a "derék dolgos" katonakorú fiatalok, akiket az Európai Unió globalista vezetése szerint nekünk be kellett volna fogadni - tett közzé videóbejegyzést az Ahogy a Gazda látja blogger kedden. Arra a kettős mércére is rámutatott, amivel Magyarország és más uniós országok migránsokkal szembeni intézkedéseit szemmel láthatóan eltérő módon ítéli meg az EU vezetése.

Ahogy a Gazda látja: 10 éve akarták ránk törni a déli határt, ezek a "derék dolgos" katonakú fiatalok. A fotó 2015. szeptember 26-án a horvát-magyar határon, Zákány határában készült

Fotó: MW-archív/Móricz-Sabján Simon

Ahogy a Gazda látja: kettős mérce az Európai Unióban

Ismert, az EU vezetése ma is azt követeli Magyarországtól, fogadjon be menekülteket.

- Miközben egész Nyugat-Európa eljutott odáig, hogy ez nem jó, és külön-külön meghozták azokat a döntéseket, amikkel például a németek lezárták a határaikat, hiszen újra van határellenőrzés. A lengyelek úgyszintén, a csehek úgyszintén, az osztrákok szárnyas kapukat építettek a kétszínűség jegyében. De Lengyelországban is megépült a határkerítés a Fehérorosz határon és

- mutatott rá Az ahogy Gazda látja, aki szerint ezt nevezik aljas kettős mércének.

Tudatosan keverik össze a migránst és a vendégmunkást

- Gyakorlatilag eljutott odáig mára a magyar ellenzék, hogy szándékosan és tudatosan összekeveri az illegális migrációt a vendégmunkással. Én is dolgoztam Ausztriában, de én nem migráns voltam, hanem vendégmunkás.

Papírokkal érkeztem,

adót fizettem,

munkavállalási engedélyem volt, és

amikor az lejárt, hazajöttem.

Úgyhogy nagy különbség, lényeges különbség, nem kellene összemosni ezt. Magyarország ma szabad és biztonságos ország, és meg is őrizzük annak - zárta gondolatsorát a vasi blogger.

