Ahogy a Gazda látja: Tíz éve akarták ránk törni a határt a "derék dolgos" katonakorú fiatalok
- Éppen 10 éve annak, hogy ránk akarták törni a déli határt ezek a "derék dolgos" katonakorú fiatalok, akiket az Európai Unió globalista vezetése szerint nekünk be kellett volna fogadni - tett közzé videóbejegyzést az Ahogy a Gazda látja blogger kedden. Arra a kettős mércére is rámutatott, amivel Magyarország és más uniós országok migránsokkal szembeni intézkedéseit szemmel láthatóan eltérő módon ítéli meg az EU vezetése.
Ahogy a Gazda látja: kettős mérce az Európai Unióban
Ismert, az EU vezetése ma is azt követeli Magyarországtól, fogadjon be menekülteket.
- Miközben egész Nyugat-Európa eljutott odáig, hogy ez nem jó, és külön-külön meghozták azokat a döntéseket, amikkel például a németek lezárták a határaikat, hiszen újra van határellenőrzés. A lengyelek úgyszintén, a csehek úgyszintén, az osztrákok szárnyas kapukat építettek a kétszínűség jegyében. De Lengyelországban is megépült a határkerítés a Fehérorosz határon és
az Európai Unió eurómilliárdokat fizet nekik arra, hogy ezt megépítsék és őrizzék. Mi pedig fizetjük a büntetést
- mutatott rá Az ahogy Gazda látja, aki szerint ezt nevezik aljas kettős mércének.
Tudatosan keverik össze a migránst és a vendégmunkást
- Gyakorlatilag eljutott odáig mára a magyar ellenzék, hogy szándékosan és tudatosan összekeveri az illegális migrációt a vendégmunkással. Én is dolgoztam Ausztriában, de én nem migráns voltam, hanem vendégmunkás.
- Papírokkal érkeztem,
- adót fizettem,
- munkavállalási engedélyem volt, és
- amikor az lejárt, hazajöttem.
Úgyhogy nagy különbség, lényeges különbség, nem kellene összemosni ezt. Magyarország ma szabad és biztonságos ország, és meg is őrizzük annak - zárta gondolatsorát a vasi blogger.
