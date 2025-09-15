szeptember 15., hétfő

Fizetett már valaha illetéket, mert megajándékozták? – pedig lehet, hogy kellett volna!

A nagyapa bármekkora értékben ajándékozhat az unokának, viszont egy baráttól kapott egymilliós óra után 90 ezer forintos illetéket kell fizetni.

Az ajándékozás gyakori a családokban és barátok között, de sokan nem tudják, hogy mikor merül fel illetékfizetési kötelezettség. Korábban már ugyan részletesen körüljártuk  a témát, az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat.

A legtöbben nem gondolnak rá, de sok esetben kell fizetni az ajándékok után, a lényeg, hogy ki adja és mekkora értékben
1. Mi az ajándékozási illeték?

Az ajándékozási illeték egy olyan adónem, amelyet a megajándékozott személynek kell megfizetnie az ajándék értéke után. Az illeték alapja az ajándék tiszta értéke, azaz a szokásos piaci ár.

2. Teljes illetékmentesség

  • Egyenes ági rokonok között (szülő–gyerek, nagyszülő–unoka, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyerek) bármilyen értékű ajándék illetékmentes
  • Házastársak között.

Ez azt jelenti, hogy akár több millió forintot vagy egy ingatlant is lehet ajándékozni, és nem kell illetéket fizetni.

3. 150.000 forintos szabály

  • Ha az ajándék nem ingatlan, hanem például pénz, autó vagy ékszer, akkor 150.000 Ft értékig bárki bárkitől kaphatja illetékmentesen.
  • Ha egy barát 100.000 Ft-ot ad, akkor nincs illeték.
  • Ha egy barát 1.000.000 Ft-ot ad, akkor az egész összeg után meg kell az illetéket fizetni (180.000 forint).

Fontos: ingatlan és ingatlanrész esetében nincs ilyen mentesség – ott a teljes érték után illetéket kell fizetni, ha nem egyenes ági rokon vagy házastárs az ajándékozó.

4. Mennyi az illeték mértéke?

Kivétel: egyenes ági rokonok és házastársak között mindig 0%.

5. Ha nem ismert az ajándék értéke

Előfordul, hogy egy ajándéktárgy (például festmény vagy műtárgy) értéke nem állapítható meg egyszerűen. Ilyenkor:

  • a megajándékozott becsült értéket tüntet fel a bejelentésben,
  • a NAV szakértő bevonásával állapítja meg a szokásos piaci árat,
  • az illetékfizetési kötelezettséget ez alapján határozzák meg.

Ha az ajándék egyenes ági rokontól vagy házastárstól származik, akkor az értékmegállapításra sincs szükség, mert az ügylet illetékmentes

6. Bejelentési kötelezettség

  • A megajándékozottnak 15 napon belül be kell jelentenie az ajándékozást a NAV felé (például a 21AJÁNY nevű nyomtatványon).
  • Kivétel: ha az ügylet eleve illetékmentes (pl. szülő–gyermek között), akkor nincs teendő.

Összefoglalás

  • Szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak között: mindig illetékmentes.

Mindenki más között:

  • ingatlan esetén mindig kell fizetni (9%),
  • egyéb vagyonnál 150 000 Ft-ig illetékmentes, afölött 18%.
  • Nem ismert érték esetén a NAV állapítja meg a piaci értéket.

 

