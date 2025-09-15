Fizetett már valaha illetéket, mert megajándékozták? – pedig lehet, hogy kellett volna!

Az ajándékozás gyakori a családokban és barátok között, de sokan nem tudják, hogy mikor merül fel illetékfizetési kötelezettség. Korábban már ugyan részletesen körüljártuk a témát, az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat.

A legtöbben nem gondolnak rá, de sok esetben kell fizetni az ajándékok után, a lényeg, hogy ki adja és mekkora értékben Fotó: Shutterstock

1. Mi az ajándékozási illeték?

Az ajándékozási illeték egy olyan adónem, amelyet a megajándékozott személynek kell megfizetnie az ajándék értéke után. Az illeték alapja az ajándék tiszta értéke, azaz a szokásos piaci ár.

2. Teljes illetékmentesség

Egyenes ági rokonok között (szülő–gyerek, nagyszülő–unoka, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyerek) bármilyen értékű ajándék illetékmentes

Házastársak között.

Ez azt jelenti, hogy akár több millió forintot vagy egy ingatlant is lehet ajándékozni, és nem kell illetéket fizetni.

3. 150.000 forintos szabály

Ha az ajándék nem ingatlan, hanem például pénz, autó vagy ékszer, akkor 150.000 Ft értékig bárki bárkitől kaphatja illetékmentesen.

Ha egy barát 100.000 Ft-ot ad, akkor nincs illeték.

Ha egy barát 1.000.000 Ft-ot ad, akkor az egész összeg után meg kell az illetéket fizetni (180.000 forint).

Fontos: ingatlan és ingatlanrész esetében nincs ilyen mentesség – ott a teljes érték után illetéket kell fizetni, ha nem egyenes ági rokon vagy házastárs az ajándékozó.

4. Mennyi az illeték mértéke?

Kivétel: egyenes ági rokonok és házastársak között mindig 0%.

5. Ha nem ismert az ajándék értéke

Előfordul, hogy egy ajándéktárgy (például festmény vagy műtárgy) értéke nem állapítható meg egyszerűen. Ilyenkor:

a megajándékozott becsült értéket tüntet fel a bejelentésben,

a NAV szakértő bevonásával állapítja meg a szokásos piaci árat,

az illetékfizetési kötelezettséget ez alapján határozzák meg.

Ha az ajándék egyenes ági rokontól vagy házastárstól származik, akkor az értékmegállapításra sincs szükség, mert az ügylet illetékmentes

6. Bejelentési kötelezettség

A megajándékozottnak 15 napon belül be kell jelentenie az ajándékozást a NAV felé (például a 21AJÁNY nevű nyomtatványon).

Kivétel: ha az ügylet eleve illetékmentes (pl. szülő–gyermek között), akkor nincs teendő.

Összefoglalás

Szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak között: mindig illetékmentes.

Mindenki más között: