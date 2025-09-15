1 órája
Fizetett már valaha illetéket, mert megajándékozták? – pedig lehet, hogy kellett volna!
A nagyapa bármekkora értékben ajándékozhat az unokának, viszont egy baráttól kapott egymilliós óra után 90 ezer forintos illetéket kell fizetni.
Az ajándékozás gyakori a családokban és barátok között, de sokan nem tudják, hogy mikor merül fel illetékfizetési kötelezettség. Korábban már ugyan részletesen körüljártuk a témát, az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat.
1. Mi az ajándékozási illeték?
Az ajándékozási illeték egy olyan adónem, amelyet a megajándékozott személynek kell megfizetnie az ajándék értéke után. Az illeték alapja az ajándék tiszta értéke, azaz a szokásos piaci ár.
2. Teljes illetékmentesség
- Egyenes ági rokonok között (szülő–gyerek, nagyszülő–unoka, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyerek) bármilyen értékű ajándék illetékmentes
- Házastársak között.
Ez azt jelenti, hogy akár több millió forintot vagy egy ingatlant is lehet ajándékozni, és nem kell illetéket fizetni.
3. 150.000 forintos szabály
- Ha az ajándék nem ingatlan, hanem például pénz, autó vagy ékszer, akkor 150.000 Ft értékig bárki bárkitől kaphatja illetékmentesen.
- Ha egy barát 100.000 Ft-ot ad, akkor nincs illeték.
- Ha egy barát 1.000.000 Ft-ot ad, akkor az egész összeg után meg kell az illetéket fizetni (180.000 forint).
Fontos: ingatlan és ingatlanrész esetében nincs ilyen mentesség – ott a teljes érték után illetéket kell fizetni, ha nem egyenes ági rokon vagy házastárs az ajándékozó.
4. Mennyi az illeték mértéke?
- Ingatlan ajándékozása: 9%
- Az ajándékozási illeték általános mértéke 18%.
Kivétel: egyenes ági rokonok és házastársak között mindig 0%.
5. Ha nem ismert az ajándék értéke
Előfordul, hogy egy ajándéktárgy (például festmény vagy műtárgy) értéke nem állapítható meg egyszerűen. Ilyenkor:
- a megajándékozott becsült értéket tüntet fel a bejelentésben,
- a NAV szakértő bevonásával állapítja meg a szokásos piaci árat,
- az illetékfizetési kötelezettséget ez alapján határozzák meg.
Ha az ajándék egyenes ági rokontól vagy házastárstól származik, akkor az értékmegállapításra sincs szükség, mert az ügylet illetékmentes
6. Bejelentési kötelezettség
- A megajándékozottnak 15 napon belül be kell jelentenie az ajándékozást a NAV felé (például a 21AJÁNY nevű nyomtatványon).
- Kivétel: ha az ügylet eleve illetékmentes (pl. szülő–gyermek között), akkor nincs teendő.
Összefoglalás
- Szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak között: mindig illetékmentes.
Mindenki más között:
- ingatlan esetén mindig kell fizetni (9%),
- egyéb vagyonnál 150 000 Ft-ig illetékmentes, afölött 18%.
- Nem ismert érték esetén a NAV állapítja meg a piaci értéket.