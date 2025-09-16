Láttad? Rettentő alacsonyan szállt egy óriási repülőgép felettünk - fotók, videó

Olvasóink jelezték, hogy Vas vármegye egy részén, így Szombathely, Celldömölk térségében kedden délelőtt alacsonyan szállt egy teherszállító repülő.

Alacsonyan szállt: Ez a gép körözött felettünk

Forrás: Olvasó

A vaol.hu közösségi oldalán több fotót is kaptunk. Adorjánházi olvasónk pedig videót is mellékelt. Megtudtuk,

gép aránylag csendes volt, de nagyon alacsonyan szállt.

A pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépéből gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi a volt Kenyeri Repülőtér területén az alábbiak szerint:

2025. szeptember 16-án, 17-én és 18-án kedden, szerdán és csütörtökön (több fordulóban, 07.00 óra után bármely időpontban lehetséges). Tartaléknap nincs tervezve.

A tevékenység nagy hanghatással, a repülőeszköz alacsony magasságú átrepülésével jár együtt, amely a dobózóna területén a vadászati, legeltetési, és természetjáró tevékenységet is befolyásolja - olvasható a repülőtér korábban lapunknak megküldött tájékoztatójában.

Olvasóink azt is jelezték, hogy mintha egy másik teherrepülőgép is alacsonyan repült volna Szombathely közelében a Táplánszentkereszt - Újperint vonalon. A távolság becslése ilyen óriási tehergép esetén nagyon nehéz, ezért egyelőre erre nem tudunk egyértelműen válaszolni, hogy a mellékelt radarképen lévő gépen kívül másik gép is volt-e ilyen alacsonyan a légtérben.

Alacsonyan szállt - Válogatás a hozzászólások közül

Újperint után volt 12.14-kor

Vépen is láttam

Jó alacsonyan szállt

Pár hete Halogy település felett ment el nagyon alacsonyan. Akkor még nem tudtuk milyen repülőgép volt.

Elég alacsonyan szállt. Hirtelen azt se tudtuk, mi az

Másik gép is megjelent

Az alacsonyan repülő C-17-es katonai teherszállítógéppel egyidőben szintén volt egy érdekes látogató Vas vármegye légterében, egy az olaszországi Velencéből indult katonai AgustaWestland AW149 helikopter repült el néhány száz méteres magasságban az Őriszentpéter - Körmend - Vép - Kapuvár vonalon.