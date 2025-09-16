szeptember 16., kedd

Edit névnap

Gyakorlat része

54 perce

Láttad? Rettentő alacsonyan szállt egy óriási repülőgép felettünk - fotók, videó

Címkék#Strategic Airlift Capability#Kenyeri repülőtér#Vas vármegye#Kenyeri#helikopter

Hatalmas volt és nagyon alacsonyan repült - olvasóink megörökítették. A tevékenység nagy hanghatással, a repülőeszköz alacsony magasságú átrepülésével jár együtt, amely a dobózóna területén a vadászati, legeltetési, és természetjáró tevékenységet is befolyásolja - írták.

Vaol.hu

Olvasóink jelezték, hogy Vas vármegye egy részén, így Szombathely, Celldömölk térségében kedden délelőtt alacsonyan szállt egy teherszállító repülő. 

alacsonyan szállt
Alacsonyan szállt: Ez a gép körözött felettünk
Forrás: Olvasó

A vaol.hu közösségi oldalán több fotót is kaptunk. Adorjánházi olvasónk pedig videót is mellékelt. Megtudtuk, 

gép aránylag csendes volt, de nagyon alacsonyan szállt.

 

A pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépéből gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi a volt Kenyeri Repülőtér területén az alábbiak szerint:  

2025. szeptember 16-án, 17-én és 18-án kedden, szerdán és csütörtökön (több fordulóban, 07.00 óra után bármely időpontban lehetséges). Tartaléknap nincs tervezve.

 

 A tevékenység nagy hanghatással, a repülőeszköz alacsony magasságú átrepülésével jár együtt, amely a dobózóna területén a vadászati, legeltetési, és természetjáró tevékenységet is befolyásolja - olvasható a repülőtér korábban lapunknak megküldött tájékoztatójában.

Olvasóink azt is jelezték, hogy mintha egy másik teherrepülőgép is alacsonyan repült volna Szombathely közelében a Táplánszentkereszt - Újperint vonalon. A távolság becslése ilyen óriási tehergép esetén nagyon nehéz, ezért egyelőre erre nem tudunk egyértelműen válaszolni, hogy a mellékelt radarképen lévő gépen kívül másik gép is volt-e ilyen alacsonyan a légtérben.

Alacsonyan szállt - Válogatás a hozzászólások közül

  • Újperint után volt 12.14-kor
  • Vépen is láttam
  • Jó alacsonyan szállt
  • Pár hete Halogy település felett ment el nagyon alacsonyan. Akkor még nem tudtuk milyen repülőgép volt.
  • Elég alacsonyan szállt. Hirtelen azt se tudtuk, mi az

Másik gép is megjelent

Az alacsonyan repülő C-17-es katonai teherszállítógéppel egyidőben szintén volt egy érdekes látogató Vas vármegye légterében, egy az olaszországi Velencéből indult katonai AgustaWestland AW149 helikopter repült el néhány száz méteres magasságban az Őriszentpéter - Körmend - Vép - Kapuvár vonalon. 

 

 

 

