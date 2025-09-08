szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Elképesztő akciót jelentett be az Aldi: 5 forintért adja a ruhákat és a cipőket!

Címkék#Aldi#szeptember#termék#forint#cipő#árak#ruha#akció

Az ALDI több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan és szinte valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab 5 forintért lesz kapható.

Vaol.hu

Az ALDI közleményben számolt be arról, hogy emellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.

ALDI: napról-napra csökkenek az árak, az akció utolsó napján, mindössze 5 forintot kell fizetni a ruhákért és a cipőkért
Az Aldiban napról-napra csökkenek az árak, az akció utolsó napján, mindössze 5 forintot kell fizetni a ruhákért és a cipőkért Forrás: ALDI

Az élelmiszerek mellett az Aldi szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu