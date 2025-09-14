Erre figyelj! Változik a hétvégi nyitvatartás az Aldi boltjaiban

Az áruházlánc a hozzá érkező megkeresések alapján a korábbinál nagyobb igényt tapasztalt arra, hogy boltjai vasárnap korábban nyissanak. Számos vásárló a hétvégi programok megkezdése vagy a vasárnapi munkavégzés előtt szeretné a lehető legkorábban elintézni a bevásárlást, ennek érdekében 2025. szeptember 14-étől változik a korábbi rend.

Aldi nyitvatartás: hétvégén változik a rend

Fotó: Hilbert Peter / Forrás: ALDI

Aldi: hétvégente másként lesznek nyitva az üzletek, mint eddig

Ettől a vasárnaptól valamennyi magyarországi Aldi üzlet reggel hétkor nyit.A korábbi nyitás nem befolyásolja a kínálat frissességét, hiszen vasárnap is friss áru – például zöldség, gyümölcs, igény szerint friss hús – érkezik a biatorbágyi központi raktárból, illetve az üzletekben található látványpékségek első sütése is elkészül vasárnap reggel hét órára, így a vásárlókat a hétköznapokon megszokott árukínálat fogadja majd.

Az áruházak vasárnap országosan egységesen 19:00 óráig tartanak nyitva.