szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mától érvényes

36 perce

Erre figyelj! Változik a hétvégi nyitvatartás az Aldi boltjaiban

Címkék#Aldi#nyitvatartás#áruházlánc

Az Aldi új nyitvatartási renddel várja a vevőket hétvégenként. Az áruházlánc a vásárlók régi kérését teljesítette a változtatással.

Vaol.hu

Az áruházlánc a hozzá érkező megkeresések alapján a korábbinál nagyobb igényt tapasztalt arra, hogy boltjai vasárnap korábban nyissanak. Számos vásárló a hétvégi programok megkezdése vagy a vasárnapi munkavégzés előtt szeretné a lehető legkorábban elintézni a bevásárlást, ennek érdekében 2025. szeptember 14-étől változik a korábbi rend.

Aldi
Aldi nyitvatartás: hétvégén változik a rend
Fotó: Hilbert Peter / Forrás: ALDI

Aldi: hétvégente másként lesznek nyitva az üzletek, mint eddig

Ettől a vasárnaptól valamennyi magyarországi Aldi üzlet reggel hétkor nyit.A korábbi nyitás nem befolyásolja a kínálat frissességét, hiszen vasárnap is friss áru – például zöldség, gyümölcs, igény szerint friss hús – érkezik a biatorbágyi központi raktárból, illetve az üzletekben található látványpékségek első sütése is elkészül vasárnap reggel hét órára, így a vásárlókat a hétköznapokon megszokott árukínálat fogadja majd.

Az áruházak vasárnap országosan egységesen 19:00 óráig tartanak nyitva.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu