36 perce
Ünnepi visszahonosítás Sárváron – egy hölgy tett fogadalmat
Megható ceremónia zajlott a sárvári városházán. Az állampolgársági eskütétel során egy hölgy vált ismét magyar állampolgárrá.
Állampolgársági eskütétel Sárváron: visszahonosítottak egy hölgyet
Forrás: Facebook/Kondora István
Újabb állampolgársági eskütétel zajlott a sárvári városházán, amelyről Kondora István polgármester számolt be közösségi oldalán.
Állampolgársági eskütétel a sárvári városházán – családi körben zajlott az ünnepség
Mint írta:
Szeretettel gratulálok a visszahonosításhoz! Ezúttal egy hölgy tett Kovácsné Németh Júlia, a hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa és előttem esküt, amelyre családja is elkísérte.
A ceremónia bensőséges hangulatban zajlott, hiszen az esküt tevőt hozzátartozói is körbevették ezen a számára különleges napon. A városháza falai között a hivatalos pillanatok személyes tartalommal telítődtek: a városvezető és a hivatal munkatársa előtt tett fogadalom az állampolgári közösséghez való tartozást erősítette meg.