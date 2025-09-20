Ünnepi visszahonosítás Sárváron – egy hölgy tett fogadalmat

Újabb állampolgársági eskütétel zajlott a sárvári városházán, amelyről Kondora István polgármester számolt be közösségi oldalán.

Állampolgársági eskütétel Sárváron: visszahonosítottak egy hölgyet

Forrás: Facebook/Kondora István

Állampolgársági eskütétel a sárvári városházán – családi körben zajlott az ünnepség

Mint írta:

Szeretettel gratulálok a visszahonosításhoz! Ezúttal egy hölgy tett Kovácsné Németh Júlia, a hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa és előttem esküt, amelyre családja is elkísérte.

A ceremónia bensőséges hangulatban zajlott, hiszen az esküt tevőt hozzátartozói is körbevették ezen a számára különleges napon. A városháza falai között a hivatalos pillanatok személyes tartalommal telítődtek: a városvezető és a hivatal munkatársa előtt tett fogadalom az állampolgári közösséghez való tartozást erősítette meg.