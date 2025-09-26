szeptember 26., péntek

Új állatbetegségekre is fel kell készülni - aktuális és érdekes téma a vármegyei közgyűlésen

A juh- és kecskehimlő, illetve a bőrcsomósodáskórra kell különösen odafigyelniük most szakembereknek. Újabb állatbetegségek fenyegetik Vas vármegyét. Többek között ez is téma volt a Vas Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén.

Cseh-Egyed Bernadett
Új állatbetegségekre is fel kell készülni - aktuális és érdekes téma a vármegyei közgyűlésen

Marton Ferenc, dr. Kondora Bálint, Majhényi László elnök, dr. Balázsy Péter vár,egyei jegyző és dr. Melega Miklós a Vas Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén

Fotó: Cseh Gábor

Első őszi ülését tartotta pénteken a Vas Vármegyei Közgyűlés. Több technikai jellegű napirendi pontot egyhangúlag, hozzászólás nélkül fogadtak el a képviselők, zárt ülésen pedg az október 23-a alkalmából aodmányozható kitüntetésekről is döntöttek. Elkészült a Hazánkat érintő fertőző betegségek és ellenük való védekezés Magyarországon és Vas vármegyében című tájékoztató is.  Dr. Pleva György, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály főosztályvezetője előadásában kiemelte: jelentősen felgyorsult a járványos állatbetegségek megjelenése Európában, így Magyarországon is. 

Az állatbetegségek aktuális helyzetét elemezte Dr. Pleva György főosztályvezető
Fotó: Cseh Gábor

 

Állatbetegségek Vasban: továbbra is fokozott a figyelem

Az utóbbi években szinte valamennyi gazdasági haszonállatot érintően megjelentek fertőző járványos megbetegedések: a madárinfluenza a baromfi ágazatot, az afrikai sertéspestis a sertéságazatot, a kiskérődzők pestise, valamint a juh-és kecskehimlő a kiskérődzőket (juh, kecske, alpaka), a kéknyelv betegség valamennyi kérődzőt, a bőrcsomósodáskór a szarvasmarha és bivaly állományokat, a ragadós száj és körömfájás a kérődző – és sertéságazatot veszélyezteti. Részletesen elemezte az egyes betegségek megjelenését, terjedését, vasi érintettségét. 

Dr. Pleva György kiemelte: a juh- és kecskehimlő miatt a Románia, Görögország felől érkező szállítmányok esetében szükséges a különös odafigyelés. Jelenleg Vas vármegye területén nem fordult elő a megbetegedés, de hazánkat fenyegeti a veszély a szomszédos ország érintettsége miatt. A bőrcsomósodáskór esetében pedig, amennyiben szarvasmarha, bivaly érkezne az érintett országokból vármegyénkbe, a karantén ideje alatt vérvételt és az állomány megerősített állategészségügyi felügyeletét kell végeznünk a betegség kizárása érdekében. 

