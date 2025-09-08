szeptember 8., hétfő

Állatkínzás

1 órája

Szörnyű állatkínzás: több mint 30 kutyát mentettek ki a szeméthegyek és mocsok közül

Címkék#bánásmód#bűn#állatkínzás

A Fema Állatmentő Egyesület önkéntesei siettek az állatok mentéséhez, azonban borzasztó látvány fogadta őket. Az udvaron több tucat kutya tengődött szemétkupacok, omladozó ólak és elviselhetetlen bűz közepette.

Vaol.hu

A Fema Állatmentő Egyesület a napokban Szabadegyházán borzasztó körülmények között találtak rá a kutyákra. Egy gyűjtögető portáján több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában. Az állatok közül néhány a padláson, mások omladozó ólakban, de akadt, amelyik egy forró autóba zárva várta a biztos halált, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott - számolt be az állatkínzásról a feol.hu.

Állatkínzás a Dunántúlon.
Forrás: Fema Állatmentő Egyesület
Forrás: Fema Állatmentő Egyesület

Brutális állatkínzás 

Az udvarról áradó bűz és kosz szinte elviselhetetlen volt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvednek étel, tiszta víz és megfelelő gondoskodás nélkül – vélekednek az állatvédők, akik minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett négylábúakat ebből a pokolból.

További részleteket és fotókat a feol.hu oldalán tekinthat meg.

 

