Szörnyű állatkínzás: több mint 30 kutyát mentettek ki a szeméthegyek és mocsok közül

A Fema Állatmentő Egyesület a napokban Szabadegyházán borzasztó körülmények között találtak rá a kutyákra. Egy gyűjtögető portáján több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában. Az állatok közül néhány a padláson, mások omladozó ólakban, de akadt, amelyik egy forró autóba zárva várta a biztos halált, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott - számolt be az állatkínzásról a feol.hu.

Állatkínzás a Dunántúlon.

Forrás: Fema Állatmentő Egyesület

Brutális állatkínzás

Az udvarról áradó bűz és kosz szinte elviselhetetlen volt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvednek étel, tiszta víz és megfelelő gondoskodás nélkül – vélekednek az állatvédők, akik minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett négylábúakat ebből a pokolból.

