Szörnyű állatkínzás: több mint 30 kutyát mentettek ki a szeméthegyek és mocsok közül
A Fema Állatmentő Egyesület önkéntesei siettek az állatok mentéséhez, azonban borzasztó látvány fogadta őket. Az udvaron több tucat kutya tengődött szemétkupacok, omladozó ólak és elviselhetetlen bűz közepette.
A Fema Állatmentő Egyesület a napokban Szabadegyházán borzasztó körülmények között találtak rá a kutyákra. Egy gyűjtögető portáján több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában. Az állatok közül néhány a padláson, mások omladozó ólakban, de akadt, amelyik egy forró autóba zárva várta a biztos halált, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott - számolt be az állatkínzásról a feol.hu.
Brutális állatkínzás
Az udvarról áradó bűz és kosz szinte elviselhetetlen volt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvednek étel, tiszta víz és megfelelő gondoskodás nélkül – vélekednek az állatvédők, akik minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett négylábúakat ebből a pokolból.
