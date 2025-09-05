425 ezer forinttal megúszta a kegyetlen állatkínzó, aki autója után kötötte kutyáját

425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság arra a férfira, aki autója után kötötte kutyáját és kilométereken át csaknem 100-zal vonszolta a szerencsétlen állatot az aszfalton Tiszalpár és Kiskunfélegyháza között. A kutya a nagy sebességtől szabályosan pattogott az aszfalton. Rozi kutya túlélte a brutális állatkínzást, de nincs jó állapotban.

Rozi kutya alig élte túl az állatkínzást, de a gazdája megúszta

Állatkínzás: nem vette észre, hogy húzta maga mögött a kutyát

A férfi szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban -elmondása szerint - nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a kocsi vonóhorgához kikötött kutyáját az autó után húzza - erről a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya tájékoztatta az MTI-t.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek.

- olvasható a közleményben.

Az állatvédők igazságot követelnek

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észrevette a mögötte közlekedő kocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna.

Most nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság a 66 éves férfit.

Az állatvédők már reagáltak is, szerintük megdöbbentően enyhe az ítélet, tüntetést szerveznek. Hogy pontosan mit mondtak, a baon.hu cikkében olvashatja el.

A közösségi médiában ezrek fejezték ki felháborodásukat. Sok kommentelő szerint egy ilyen tett után letöltendő börtönbüntetés lenne az egyetlen elfogadható ítélet. Mások úgy fogalmaztak: „Ha valaki így bánik egy állattal, hogyan bánhat az emberekkel?”