Állatvédelmi Témahét: a szemléletformálás már a bölcsődében elkezdődik

Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság szervezésében idén szeptember 29. és október 12. között valósul meg a nagysikerű program, az Állatvédelmi Témahét. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy tavaly több mint 315 ezer gyermek csatlakozott hozzá országszerte a pedagógusok regisztrációja révén. Idén egy Pedagógus Roadshow is elindult, a pedagógusok motiválása és a téma népszerűsítése érdekében, amelynek vasi állomása szeptember 17-én a szombathelyi Csicsergő Bölcsőde volt.

Dr. Koska Hedvig előtt Sebestyén Bianka is beszélt a korábbi Állatvédelmi Témahét helyi sikereiről

Fotó: Cseh Gábor

Állatvédelmi Témahét: Országos Roadshow népszerűsíti az állatok védelmét

A rendezvényen a helyi sikerekről is szó esett. Sebestyén Bianka, a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője elmondta, külön öröm számukra, hogy a városban már három bölcsőde is elnyerte az „állatbarát bölcsőde” címet, és egyre több programjukat szövi át az állatvédelem témaköre.

Bokányi Adrienn, Szombathely állatvédelmi ügyekért felelős tanácsnoka köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város elkötelezett az állatvédelem mellett. - Azt valljuk, hogy egy város élhetőségét nem csupán az utak és épületek állapota mutatja meg, hanem az is, hogyan bánunk a nálunk védtelenebb élőlényekkel. Az ehhez kapcsolódó szemléletformálást pedig nem lehet elég korán elkezdeni – fogalmazott. Kiemelte annak fontosságát, hogy a program már a bölcsődés és óvodás korosztályt is megszólítja, hiszen az itt megszerzett tudással a gyerekek akár a szüleiket is képesek befolyásolni, ezzel egy „alulról felfelé építkező”, empatikusabb társadalom alapjait megteremtve. Hozzátette: a pedagógusoknak óriási szerepük és felelősségük van ebben a folyamatban.

Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója üdvözölte a témahetek létjogosultságát, ugyanakkor megosztotta gondolatát, miszerint az lenne a legszerencsésebb, ha az állatvédelemre és felelősségvállalásra való nevelés nemcsak egy-egy hétre korlátozódna, hanem a mindennapi gyakorlat szerves részévé válna az oktatási intézményekben.