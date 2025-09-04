1 órája
SOS segítséget kérnek a vasi állatvédők Pöttöm és Jango műtétjéhez
SOS segítséget kér az Állatvédők Vasi Egyesülete. Két kutya költséges műtétjeihez kell összegyűlnie adott összegnek: egy aprócska kölyökkutya, Pöttöm és a tavaly megismert Jango is a támogatásunkra vár.
Szombat délután egy vépi férfi vitt be az állatkórházba egy aprócska, körülbelül 6 hetes kölyökkutyát, akit úgy talált valahol. A kiskutyának törött az egyik hátsó lába. Az állatkórházban azonnal megműtötték. A beavatkozásért 150 ezer forintot kell kifizetni ezekben napokban, írja a közösségi oldalon az Állatvédők Vasi Egyesülete.
Segítséget kérnek a vasi állatvédők két kutya műtétjéhez
SOS segítséget kérnek: aki szeretné támogatni Pöttöm orvosi költségeit, az megteheti az MBH Bank 72100251-14956935-00000000 ( IBAN: HU64 7210 0251 1495 6935 0000 0000 SWIFT: MKKBHUHB ) számlaszámra való utalással! Megjegyzés: Pöttöm
Jangó mtétjét is támogathatjuk
A nagylelkű emberek segítségét kéri Jango is.
A kutyáról tavaly lapunk is írt: szinte halálra éheztetve, csontsoványan, járásképtelenül mentették meg az állatvédők. Tavaly az adományozók már segítettek az állatvédőknek kifizetni Jango első patella és térdszalag kombinált műtétjét. A kutya műtött lába mostanra megerősödött annyira, hogy a másik láb műtétje is megtörténjen. Ezúttal csak a patellát kell műteni. Dr. Peresztegi Attila két hét múlva műti Jangot az Állatkórházban. A műtét költsége kb. 200 ezer forint lesz. Aki szeretné támogatni Jango orvosi költségeit, az megteheti az MBH Bank 72100251-14956935-00000000 ( IBAN: HU64 7210 0251 1495 6935 0000 0000 SWIFT: MKKBHUHB ) számlaszámra való utalással, írják. Megjegyzés: Jango