35 perce
Jánosháza legédesebb ünnepe - így zajlott idén az Almanap (fotók)
A helyiek almás süteményei, színes színpadi produkciók és fergeteges esti bulik várták a vendégeket. Nem vitte el a vihar – idén végre teljes pompájában tért vissza az Almanap Jánosházán.
Sokan összegyűltek a jánosházi Almanapon
Fotó: Novák Roland
Szombaton már kora reggel kinyitott a termelői vásár az Almanapon, ahol helyi finomságok, kézműves portékák és gyerekjátékok várták a családokat. A helyi civil szervezetek,az intézmények munkatársai és más önkéntesek almás süteményekkel készültek, melyek illata belengte a főteret.
Almanap Jánosházán
A délután a tehetségeké volt: elsőként a Jánosházi Óvoda Rocky-Dilly csoportja lépett színpadra, majd az Animato Énekegyüttes dalai csendültek fel. A nevetésről a helyi amatőr színjátszók gondoskodtak, akik Kéri Ferenc vidám darabját, A beteg disznót adták elő.
A hivatalos megnyitón Kiss András polgármester köszöntötte a vendégeket. Külön kiemelte, hogy a szlovákiai testvértelepülés, az ottani Jánosháza (Jánovce) küldöttsége is ellátogatott az ünnepre. Beszédében elmondta azt is, hogy az önkormányzati almásunk közel 1,2 hektáros, ami ki tudja szolgálni ezt a nagy hagyományú rendezvényt, az alapanyagot idén is a városvezetés biztosította. Végül hivatalosan is megnyitotta az Almanapot, és jó szórakozást kívánt mindenkinek.
A közönséghez szólt V. Németh Zsolt államtitkár is, aki kiemelte:
Az adja ennek a napnak a különlegességét, hogy az egész település részt vesz benne – civilek, intézmények, önkéntesek együtt dolgoznak. Ez az összefogás és közösségi szellem a legnagyobb érték. Gratulálok a szervezőknek!
- fogalmazott.
Almanap JánosházánFotók: Novák Roland
A megnyitó után kiosztották a pálinkaverseny díjait, a tombolanyeremények is gazdára találtak, majd kezdetét vette a mulatság. Este Nemazalány x Sofi robbantotta be a színpadot, 22 órától pedig Tóth Tünde gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon ülve. A Szomorkovics Buli zárta az idei Almanapot.