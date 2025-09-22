szeptember 22., hétfő

Jánosháza legédesebb ünnepe - így zajlott idén az Almanap (fotók)

A helyiek almás süteményei, színes színpadi produkciók és fergeteges esti bulik várták a vendégeket. Nem vitte el a vihar – idén végre teljes pompájában tért vissza az Almanap Jánosházán.

Csabai Bernadett
Sokan összegyűltek a jánosházi Almanapon

Fotó: Novák Roland

Szombaton már kora reggel kinyitott a termelői vásár az Almanapon, ahol helyi finomságok, kézműves portékák és gyerekjátékok várták a családokat. A helyi civil szervezetek,az intézmények munkatársai és más önkéntesek almás süteményekkel készültek, melyek illata belengte a főteret.

Az Almanapon köszöntőt mondott Kiss András polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is
Fotó: Novák Roland

Almanap Jánosházán

A délután a tehetségeké volt: elsőként a Jánosházi Óvoda Rocky-Dilly csoportja lépett színpadra, majd az Animato Énekegyüttes dalai csendültek fel. A nevetésről a helyi amatőr színjátszók gondoskodtak, akik Kéri Ferenc vidám darabját, A beteg disznót adták elő.

A hivatalos megnyitón Kiss András polgármester köszöntötte a vendégeket. Külön kiemelte, hogy a szlovákiai testvértelepülés, az ottani Jánosháza (Jánovce) küldöttsége is ellátogatott az ünnepre. Beszédében elmondta azt is, hogy az önkormányzati almásunk közel 1,2 hektáros, ami ki tudja szolgálni ezt a nagy hagyományú rendezvényt, az alapanyagot idén is a városvezetés biztosította. Végül hivatalosan is megnyitotta az Almanapot, és jó szórakozást kívánt mindenkinek.

A közönséghez szólt V. Németh Zsolt államtitkár is, aki kiemelte: 

Az adja ennek a napnak a különlegességét, hogy az egész település részt vesz benne – civilek, intézmények, önkéntesek együtt dolgoznak. Ez az összefogás és közösségi szellem a legnagyobb érték. Gratulálok a szervezőknek!

 - fogalmazott.

Almanap Jánosházán

Fotók: Novák Roland

A megnyitó után kiosztották a pálinkaverseny díjait, a tombolanyeremények is gazdára találtak, majd kezdetét vette a mulatság. Este Nemazalány x Sofi robbantotta be a színpadot, 22 órától pedig Tóth Tünde gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon ülve. A Szomorkovics Buli zárta az idei Almanapot.

 

 

