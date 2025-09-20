40 perce
A nagymama titkos receptje: így készül a világ legfinomabb almás pitéje
Biztosan mindenkinek van egy sütemény, ami a gyerekkort idézi. Nálunk ez az almás pite, amit a nagymama sütött omlós tésztával és fahéjas töltelékkel. Egy recept, ami egyszerre egyszerű és tökéletes – és amit érdemes újra meg újra elővenni, ha egy kis otthoni melegségre vágyunk.
Almás pite recept egyenesen a nagyi konyhájából
Forrás: Freepik/illusztráció
Minden családban van egy sütemény, amihez ragaszkodunk, amit senki nem tud úgy elkészíteni, mint a nagyi. Nálunk ez az almás pite volt. Omlós, illatos, fahéjas – pont az a süti, ami mellett a legszürkébb nap is ünnepivé vált. Amikor először kóstoltam meg egy gyorsétterem „almás pitéjét”, csak pislogtam: ezt tényleg van képük almás piteként eladni?! Köszönőviszonyban sincs azzal, amit gyerekkoromban ettem! Íme tehát a családi recept, amitől a konyha pillanatok alatt otthonos és meleg lesz.
Almás pite recept
Hozzávalók (kb. 10 szelethez)
A tésztához:
- 50 dkg liszt
- 25 dkg vaj
- 15 dkg cukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 csomag sütőpor
- 2 tojás
A töltelékhez:
- 1 kg alma
- 10 dkg darált dió
- 15 dkg porcukor
- 1 citrom (héja és leve)
- 1 teáskanál fahéj
A tetejére:
- 1 tojás
Elkészítés
A lisztet összekeverjük a sütőporral, majd elmorzsoljuk a hideg vajjal. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a tojásokat, majd sima tésztát gyúrunk belőle. Fóliába csomagolva legalább egy órára a hűtőbe tesszük pihenni.
Közben az almákat meghámozzuk, lereszeljük, és azonnal meglocsoljuk a citrom levével, hogy ne barnuljanak meg. Hozzákeverjük a porcukrot, a fahéjat és a citrom reszelt héját is. Rövid pihentetés után óvatosan kinyomkodjuk a felesleges levet.
A tésztát két részre osztjuk – egy nagyobb (2/3) és egy kisebb (1/3) darabra. A nagyobbat lisztezett deszkán kinyújtjuk, és sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük.
A tésztalapot megszórjuk darált dióval, majd egyenletesen eloszlatjuk rajta az almás tölteléket.
A maradék tésztát is kinyújtjuk, és a töltelék tetejére terítjük. A felszínét megkenjük a felvert tojással, villával pár helyen megszurkáljuk, és kedvünk szerint díszítjük (pl. rácsokat rajzolunk).
Előmelegített sütőben, 190 fokon 30–35 perc alatt aranybarnára sütjük.
Ha kihűlt, szépen szeletelhető, de az igazi varázsa akkor van, amikor még kicsit langyos, és az alma illata betölti a házat.