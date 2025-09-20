A nagymama titkos receptje: így készül a világ legfinomabb almás pitéje

Minden családban van egy sütemény, amihez ragaszkodunk, amit senki nem tud úgy elkészíteni, mint a nagyi. Nálunk ez az almás pite volt. Omlós, illatos, fahéjas – pont az a süti, ami mellett a legszürkébb nap is ünnepivé vált. Amikor először kóstoltam meg egy gyorsétterem „almás pitéjét”, csak pislogtam: ezt tényleg van képük almás piteként eladni?! Köszönőviszonyban sincs azzal, amit gyerekkoromban ettem! Íme tehát a családi recept, amitől a konyha pillanatok alatt otthonos és meleg lesz.

Almás pite recept egyenesen a nagyi konyhájából

Forrás: Freepik/illusztráció

Almás pite recept

Hozzávalók (kb. 10 szelethez)

A tésztához:

50 dkg liszt

25 dkg vaj

15 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csomag sütőpor

2 tojás

A töltelékhez:

1 kg alma

10 dkg darált dió

15 dkg porcukor

1 citrom (héja és leve)

1 teáskanál fahéj

A tetejére:

1 tojás

Elkészítés

A lisztet összekeverjük a sütőporral, majd elmorzsoljuk a hideg vajjal. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a tojásokat, majd sima tésztát gyúrunk belőle. Fóliába csomagolva legalább egy órára a hűtőbe tesszük pihenni.

Közben az almákat meghámozzuk, lereszeljük, és azonnal meglocsoljuk a citrom levével, hogy ne barnuljanak meg. Hozzákeverjük a porcukrot, a fahéjat és a citrom reszelt héját is. Rövid pihentetés után óvatosan kinyomkodjuk a felesleges levet.

A tésztát két részre osztjuk – egy nagyobb (2/3) és egy kisebb (1/3) darabra. A nagyobbat lisztezett deszkán kinyújtjuk, és sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük.

A tésztalapot megszórjuk darált dióval, majd egyenletesen eloszlatjuk rajta az almás tölteléket.

A maradék tésztát is kinyújtjuk, és a töltelék tetejére terítjük. A felszínét megkenjük a felvert tojással, villával pár helyen megszurkáljuk, és kedvünk szerint díszítjük (pl. rácsokat rajzolunk).

Előmelegített sütőben, 190 fokon 30–35 perc alatt aranybarnára sütjük.