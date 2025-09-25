Frissen a kertből
1 órája
Almaszüret a bolti ár feléért Vas megyében
Az őszi gyümölcsszezon egyik legnagyobb vonzereje a szedd magad lehetőség. Vas megyében már több kert is várja a látogatókat, ahol almaszüret közben jóval a bolti ár alatt juthatunk friss gyümölcshöz.
Az üzletekben 500-800 forint között mozog a gyümölcs kilója, de a szedd magad alma akciókban ennek akár a feléért-harmadáért is hazavihetjük a friss termést. Az almaszüret nemcsak spórolási lehetőség, hanem családi élmény is, amely egyre több Vas megyei településen érhető el.
Almaszüret: hol szedhetsz almát Vasban a bolti ár feléért?
- Uraiújfalu – Almáskert
Szeptember 20-tól, várhatóan két héten keresztül (október elejéig) minden nap 9-17 óráig lehet szüretelni. A változékony időjárás miatt ezen a héten előreláthatólag csak hétvégén nyitnak ki.
Ár: 300 Ft/kg – ez kevesebb, mint fele a legtöbb bolti árnak.
- Szinesemajori Gyümölcsöskert (Sé)
Heti két napon nyitva: pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-12 óráig. Jelenleg Gála fajta kapható.
Ár: 360 Ft/kg – így akár harmadával olcsóbban vásárolhatunk, mint a boltban.
