Almaszüret a bolti ár feléért Vas megyében

Az üzletekben 500-800 forint között mozog a gyümölcs kilója, de a szedd magad alma akciókban ennek akár a feléért-harmadáért is hazavihetjük a friss termést. Az almaszüret nemcsak spórolási lehetőség, hanem családi élmény is, amely egyre több Vas megyei településen érhető el.

Almaszüret Vas megyében: Alma kicsit olcsóbban.

Almaszüret: hol szedhetsz almát Vasban a bolti ár feléért?