Frissen a kertből

2 órája

Almaszüret a bolti ár feléért Vas megyében

Címkék#alma#Almáskert#almaszüret ár#Uraiújfalu#Sé

Az őszi gyümölcsszezon egyik legnagyobb vonzereje a szedd magad lehetőség. Vas megyében már több kert is várja a látogatókat, ahol almaszüret közben jóval a bolti ár alatt juthatunk friss gyümölcshöz.

Vaol.hu

Az üzletekben 500-800 forint között mozog a gyümölcs kilója, de a szedd magad alma akciókban ennek akár a feléért-harmadáért is hazavihetjük a friss termést. Az almaszüret nemcsak spórolási lehetőség, hanem családi élmény is, amely egyre több Vas megyei településen érhető el.

Almaszüret
Almaszüret Vas megyében: Alma kicsit olcsóbban.

Almaszüret: hol szedhetsz almát Vasban a bolti ár feléért?

  • Uraiújfalu – Almáskert
    Szeptember 20-tól, várhatóan két héten keresztül (október elejéig) minden nap 9-17 óráig lehet szüretelni. A változékony időjárás miatt ezen a héten előreláthatólag csak hétvégén nyitnak ki.
    Ár: 300 Ft/kg – ez kevesebb, mint fele a legtöbb bolti árnak.
  • Szinesemajori Gyümölcsöskert (Sé)
    Heti két napon nyitva: pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-12 óráig. Jelenleg Gála fajta kapható.
    Ár: 360 Ft/kg – így akár harmadával olcsóbban vásárolhatunk, mint a boltban.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
