Százéves az alsósági óvoda - Celldömölk legelső gyermekintézményének születésnapi ünnepségén összeért a múlt és a jelen

Az ünnepségen egykori és mai óvodások, óvodai dolgozók találkoztak: fölidézték – és éppen teremtették az emlékeiket. Összeért a múlt és a jelen az alsósági óvoda 100. születésnapján.

Ölbei Lívia

A Sági utca 174-ben álló épület két változatban – egykor és most – látható azon a kis kártyán, amellyel az alsósági óvodások várták a vendégeket. A kétféle változat fölismerhetően ugyanazt az épületet mutatja, de a 2024-es, mintegy 350 millió forint uniós támogatásból megvalósult felújítás után a belső terekben már nehéz ráismerni az egykori óvodára. Amint Fehér László polgármester fogalmazott: száz év nagy idő, és ha a város az alapításban nem is vehetett részt, az önkormányzat büszke a háromcsoportos, minden ízében megújult, korszerű óvodájára, amely ráadásul a település legelső gyermekintézménye (Alsóság 1950-ben egyesült Celldömölkkel). A polgármester kiemelte: azt kívánja, legyen mindig annyi óvodás Alsóságon, hogy a szemben lévő általános iskola is elég diákot fogadhasson.  Így ünnepelte 100. születésnapját az alsósági óvoda.

alsósági óvoda
Alsósági óvoda: a gyerekek születésnapi kártyával fogadták a 100. születésnapra  érkezőket
Forrás: VN/Facebook

Az alsósági óvoda első száz éve

Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében Somogyi Dezsőné Sükösd Ilonának az óvoda első 75 évét feldolgozó munkája alapján idézte fel a kezdeteket: dr. Kiss Lajos akkori alsósági esperes kezdeményezésére, széleskörű összefogással gyorsan felépült az óvoda, ahol 1925-től az első évtizedekben kalocsai iskolanővérek dolgoztak; és ahol az elmúlt 100 évben mindvégig a gyerekek iránti szeretet határozta-határozza meg a mindennapokat. Ágh Péter hangsúlyozta: „Az utolsó felújítás már  közös munkánk eredménye”, egyúttal köszönetet mondott a kormánynak a támogatásért. Majthényi László, a vasi közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a százéves óvoda létezése, megmaradása annak szimbóluma, hogy lesz jövő. Vas Vármegye Önkormányzatának közgyűlése nevében az alsósági óvodában a gyerekek harmonikus fejlődését biztosító, szeretetteljes óvodai légkört nyújtó példaértékű nevelőmunkájáért a 100. évfordulón elismerő oklevelet adott át az óvoda vezetőinek. Kovács Ágnes igazgató köszöntője után levetítették a városi televízió filmjét, amelyben egykori dolgozók, óvodások szólalnak meg – mintegy alátámasztva az elhangzottakat.

Százéves az alsósági óvoda
Fotó: Koszorú Mihály

A születésnapon kiállítás nyílt, az ünnepségen közreműködött Radányi Gréta, Nagy Eszter, az Ádám Jenő AMI növendékei – és az alsósági óvodások. Az épület falán fölavatták a celli önkormányzat és a városi óvoda által állíttatott emléktáblát, végül megszegték a hatalmas születésnapi tortát. Boldog születésnapot, alsósági óvoda!

Emléktáblát avattak a 100 éves évfordulón. Sükösd Ilona, Söptei Józsefné, Fehér László, Ágh Péter, Gáspárné Káldi Krisztina, Kovács Ágnes, Farkas Gábor, Kerekes Csaba, Majlát Tihamér
Fotó: Koszorú Mihály

Százéves az alsósági óvoda

Fotók: Koszorú Mihály

 

 

