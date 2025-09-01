17+1 anorexiás tévhitet cáfolt meg a Markusovszky orvosa, és az anyáknak is üzent

– A gyermekpszichiátriai járóbeteg-ellátás keretei között a pszichés zavarok jelentős növekedésével az evészavarok száma is nőtt az elmúlt években. Aktuálisan nálunk főként az úgynevezett ARFID (elkerülő/korlátozó táplálékfelvételi zavar) típusú evészavar a gyakoribb, mint például a szelektív evés, de az anorexia nervosa eseteinek száma is folyamatosan nő – mondja a szakember.

Anorexia nervosa: kiskamaszok is érintettek

Kollégáival leghangsúlyosabban a Covid időszak után észleltek kiugrást. Korábban végzett házi-statisztikai vizsgálata szerint háromszorosára nőtt a vasi anorexias fiatalok száma 2012 és 2022 között.

– Ez összecseng a nemzetközi szakirodalmi adatokkal. Ráadásul az érintett életkor csökken, anorexiás kiskamaszok is látótérbe kerülnek és egyre súlyosabb tüneteket látok. Gyakran tapasztalok társuló kényszeres zavart, hangulatzavart, szorongásos zavart is. Az utóbbi időszakban autizmus spektrum zavarban való érintettséget is gyakrabban észlelek anorexiás pácienseinknél, ami szintén összhangban van a gyermekpszichiátriai szakemberek megfigyeléseivel. Az evészavarok közül az anorexia nervosát azért is emeljük ki, mert életet veszélyeztető állapothoz vezethet. Szeretnénk rá felhívni a figyelmet, és segíteni a teendőkkel, megértéssel kapcsolatban.

Nagyon sok tévhit kapcsolódik az anorexiához

A kórház Gyermekgyógyászati Osztályán dolgozó szakemberek információit azzal egészíti ki: nagyon sok tévhit kapcsolódik az anorexiához, és sajnos az internet világában is számtalan félrevezető információt és bántó véleményt lehet olvasni erről az evészavarról. – Az Amerikai Pszichiátriai Társaság a jobb megértés érdekében már 2015-ben összeszedte az anorexiával kapcsolatos 9 tévhitet. Ezeket néhány saját tapasztalattal egészítem ki, illetve a korrekt megközelítést, véleményemet is megosztom ezekkel kapcsolatban.

1. tévhit: Ránézésre meg lehet mondani, ha valakinek evészavara van.

A valóság: nem lehet ránézésre megmondani. Emiatt kell mielőbb szakemberhez fordulni. Kóros soványság esetén első körben gyermekorvosi vizsgálat szükséges, hiszen számos betegség állhat a háttérben (például pajzsmirigy probléma, cukorbetegség, gyulladásos bélbetegség, daganatos megbetegedés), amiket ki kell zárni.