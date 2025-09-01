14 perce
17+1 anorexiás tévhitet cáfolt meg a Markusovszky orvosa, és az anyáknak is üzent
Rengeteg tévhit kapcsolódik az anorexiához, mondja dr. Jakabfi Marianna pszichiáter, akivel a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Szakrendelésének terápiás szobájában beszélgettünk. Az egyre több kamaszt érintő anorexia nervosával foglalkozó cikksorozatunk utolsó részéhez értünk. A gondozóvezető csatlakozik a Gyermekgyógyászati Osztály szakembereinek tapasztalataihoz.
– A gyermekpszichiátriai járóbeteg-ellátás keretei között a pszichés zavarok jelentős növekedésével az evészavarok száma is nőtt az elmúlt években. Aktuálisan nálunk főként az úgynevezett ARFID (elkerülő/korlátozó táplálékfelvételi zavar) típusú evészavar a gyakoribb, mint például a szelektív evés, de az anorexia nervosa eseteinek száma is folyamatosan nő – mondja a szakember.
Anorexia nervosa: kiskamaszok is érintettek
Kollégáival leghangsúlyosabban a Covid időszak után észleltek kiugrást. Korábban végzett házi-statisztikai vizsgálata szerint háromszorosára nőtt a vasi anorexias fiatalok száma 2012 és 2022 között.
– Ez összecseng a nemzetközi szakirodalmi adatokkal. Ráadásul az érintett életkor csökken, anorexiás kiskamaszok is látótérbe kerülnek és egyre súlyosabb tüneteket látok. Gyakran tapasztalok társuló kényszeres zavart, hangulatzavart, szorongásos zavart is. Az utóbbi időszakban autizmus spektrum zavarban való érintettséget is gyakrabban észlelek anorexiás pácienseinknél, ami szintén összhangban van a gyermekpszichiátriai szakemberek megfigyeléseivel. Az evészavarok közül az anorexia nervosát azért is emeljük ki, mert életet veszélyeztető állapothoz vezethet. Szeretnénk rá felhívni a figyelmet, és segíteni a teendőkkel, megértéssel kapcsolatban.
Nagyon sok tévhit kapcsolódik az anorexiához
A kórház Gyermekgyógyászati Osztályán dolgozó szakemberek információit azzal egészíti ki: nagyon sok tévhit kapcsolódik az anorexiához, és sajnos az internet világában is számtalan félrevezető információt és bántó véleményt lehet olvasni erről az evészavarról. – Az Amerikai Pszichiátriai Társaság a jobb megértés érdekében már 2015-ben összeszedte az anorexiával kapcsolatos 9 tévhitet. Ezeket néhány saját tapasztalattal egészítem ki, illetve a korrekt megközelítést, véleményemet is megosztom ezekkel kapcsolatban.
1. tévhit: Ránézésre meg lehet mondani, ha valakinek evészavara van.
A valóság: nem lehet ránézésre megmondani. Emiatt kell mielőbb szakemberhez fordulni. Kóros soványság esetén első körben gyermekorvosi vizsgálat szükséges, hiszen számos betegség állhat a háttérben (például pajzsmirigy probléma, cukorbetegség, gyulladásos bélbetegség, daganatos megbetegedés), amiket ki kell zárni.
2. tévhit: A család, főleg az anya okozza az anorexiát.
A valóság: Nem a szülők és nem a család csinálja az anorexiát, ez egy komplex pszichiátriai betegség. Viszont kiemelten fontos a családtagok szerepe, a családterápia a gyógyulásban. A szülők amúgy is sokszor tele vannak bűntudattal, ezt oldani kell. Tény, hogy van olyan szomorú eset is, amikor a szülő nem segíti a gyermeke gyógyulását.
3. tévhit: Az anorexia csak választás, hiúság kérdése.
A valóság: Az anorexia nem csak egy életmódváltás, egy diéta, s nem is csupán választás kérdése. Ez egy pszichoszomatikus betegség, egy súlyos pszichés zavar, melyet biológiai, pszichológiai és szociális tényezők befolyásolnak. Testképzavarral jár, a testsúlygyarapodástól való erőteljes félelem és kórosan alacsony testsúly jellemzi. Nem hiúság kérdése. Sőt nem is hóbort, nem divat. Nem unalmában, s nem "jó dolgában” csinálja a fiatal.
4. tévhit: Csak a jómódú, fehér kamaszlányokat érinti.
A valóság: Fiúkat, lányokat, férfiakat és nőket is érinthet. Származástól, iskolázottságtól, gazdasági helyzettől függetlenül.
5. tévhit: Az evészavar nem olyan súlyos.
A valóság: Az anorexia súlyos pszichiátriai zavar, mely 10 éven belül 8-10 százalék halálozáshoz vezethet. Összefüggést találtak még a korai éhezés és a később kialakuló szellemi leépülés, Alzheimer-kór kialakulásában is. Az agyfejlődésre és több szervre, szervrendszerre kedvezőtlen hatással bír. Súlyos testi szövődményekkel, halállal járhat.
6. tévhit: Az anorexiát kizárólag a társadalmi nyomás okozza.
A valóság: Sokkal komplexebb pszichés zavar az anorexia.
7. tévhit: Mivel genetikai alapú, biztosan beteg lesz, nincs mit tenni.
A valóság: Bár valóban a biológiai, genetikai hajlam is szerepet játszik a kialakulásában, de több faktor kell a kialakulásához. Van mit tenni, egyértelműen gyógyítható.
8.tévhit: Az anorexia visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan betegség.
A valóság: Visszafordítható komplex segítségnyújtással. Mielőbbi felismerés és kezelés mellett nem húzódik el évekig. Minél előbb kap segítséget egy fiatal, annál jobb a kilátása a teljes gyógyulásának.
9. tévhit: Csak kamaszkorban fordul elő.
A valóság: Jellemzően a nagyon érzékeny periódusban, a kamaszkori életciklus váltás során jelenik meg, de több esetben krónikussá válik és elhúzódik a felnőttkorba is.
+10. tévhit: A normál testsúly elérése egyenlő a gyógyulással.
A valóság: Valóban célkitűzés a normál – 18-25 közötti – BMI, illetve normál testsúly elérése, de a továbbra is fennálló testképzavar és pszichés nehézségek, illetve a család működésének egyensúlyzavara további kezelést igényelhetnek. Egyébként nagyon feszültté teszi az anorexiás fiatalokat, ha a “hízás” szót használjuk (“egyél, mert híznod kell”). Tudatosan a gyarapodás szót használom és mindig kihangsúlyozom, hogy nem a hízlalás, az elhízás a cél.
+11. tévhit: Manapság mindenkinek van evészavara.
A valóság: Nem, az étkezési problémák, diéták, allergiák nem egyenlők a súlyos evészavarral, az anorexia nervosával.
+12. tévhit: Az anorexiás direkt bosszantja a környezetét, direkt csinálja.
A valóság: Az anorexia miatt másként észleli önmagát, a testét a fiatal és sokszor súlyosan hiányos a betegségbelátása. Olyan betegségbelátás-hiány jellemzi, mint a szkizofréniában szenvedőket. Egy szkizofrén páciens sem direkt idegesíti a környezetét, ha a hallucinációiról, téveszméiről meggyőződése van.
+13. tévhit: Ha nem motivált a terápiára, akkor hagyjuk rá.
A valóság: A kamasz valójában segítségre vágyik. Az állapotával jelzi, hogy segítség kell neki, még akkor is, ha mást mond vagy akár kiabálva küld el minket. Az egyik fő célunk, hogy motiváljuk a gyógyulásra a páciensünket. A fő motivációja eddig a fogyás és az alacsony testsúly elérése vagy fenntartása volt. Az lenne a cél, hogy – megfordítva ezt – a gyógyulás legyen a mozgatórugója. S mindezt úgy, hogy támogassuk egyéni kibontakozását, önállóságának fejlődését.
+14. tévhit: Gyermekpszichiáter, gyógyszer kell.
A valóság: Sokan azt gondolják, hogy a pszichiáter, gyógyszeradás a megoldás a problémára, de nem a gyógyszeres terápia az iránymutató segítség. Még akkor sem, ha ez egy súlyos pszichiátriai zavar. Nincsen amolyan anorexia-ellenes gyógyszer. Gyógyszeradás viszont valóban szükségessé válhat, ha például az anorexia mellett fennáll olyan fokú depressziós epizód, kényszeres tünet, pszichotikus állapot vagy öngyilkossági krízisállapot. A komplex terápia és főként a családterápiás segítés a megfelelő irányvonal. A „fő gyógyszer” a családterápia – bizonyított tény, hogy a leghatékonyabb módszer az anorexia nervosa gyógyításában.
+15. tévhit: Kórházban tud csak meggyógyulni, azonnal be kell utalni.
A valóság: Törekedni kell arra, hogy a fiatal saját életterében, családja körében tudjon gyógyulni, s ez több szakember együttes segítségét igényli. Valóban van olyan állapot is, amikor viszont elkerülhetetlen a kórházi felvétel (veszélyben van az élete, meg akar halni vagy sérült a realitásészlelése).
+16. tévhit: Már két helyre járunk, ez elég lesz.
A valóság: Gyermekorvos, családterapeuta, pszichológus, dietetikus és gyermekpszichiáter összehangolt segítségére van szükség. Ez valóban nagyon nehéz több szempontból: mind lelkileg vagy akár szabadság kivétele miatt is. De ezt nem lehet megúszni, hiszen a gyermek élete a legfontosabb!
+17. tévhit: Nekem nem kell mennem, hiszen a gyerek a beteg, ő az aki nem hajlandó enni.
A valóság: A gyermek működésének precíz megértése rendszerszemléletet igényel. Ő a családjával együtt értelmezhető. S megint hangsúlyozom: bizonyítottan a családterápia a leghatékonyabb módszer az anorexia nervosa gyógyításában. Ez nem "varázslás" és nem "humbuk", hanem komoly terápiás eljárás.
+18. tévhit: A családterápián majd megmondják, hogyan éljünk.
A valóság: A családterápia célja az, hogy megismerje és megértse a család történetét, működését. Hiszen minden ember és minden család egyedi és megismételhetetlen. A közösen szerzett tudással, terápiás szövetségben együttműködve olyan változást céloz elérni, hogy megszűnjenek az anorexia nervosa tünetei. A családterapeutát elfogadás és segítő szándék jellemzi. Nem hibásokat keres, nem hibáztat, nem parancsolgat.
Emellett dr. Jakabfi Marianna jó szívvel ajánlja az érdeklődő olvasók, érintett kamaszok, felnőttek és családok figyelmébe:
- Dr. Túry Ferenc írását: Anorexia, bulimia Önsegítő és családsegítő kalauz
- Dr. Pászthy Bea írásait, előadásait, média-megszólalásait
- Dr. Árkovits Amaryl kamaszkor témában írt cikkét: "Na, most menjek vagy maradjak"
- A Magyar Családterápiás Egyesület honlapját, amelyen a hiteles családterapeuták névsora városokra lebontva megtalálható.
- Valamint cikksorozatunkat dr. Csákváry Violetta főorvos, Móritz Márta és Szabó Imre klinikai szakpszichológusok és Vargáné Németh Anita dietetikus közreműködésével.