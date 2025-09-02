2 órája
Isten hozott Hanga, Zoé, Zsombor és Benedikt! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek
Forrás: Shutterstock
Standi Krisztofer és Sárközi Klaudia Fanni leánya: Gréta Melani,
Gróf Róbert Krisztián és Iker Orsolya fia: Zalán Ágoston,
Rettegi Zoltán és Pásti Vivien Edit fia: Barnabás,
Kovács Tamás és Kónyi Dalma leánya: Jázmin,
Dankovics Ödön és Cause Delgado Danay leánya: Amira,
Pasics Tibor és Varga Anett fia: Benedek és leánya: Loretta (ikrek),
Tyahor Richárd és Ökrös Nikoletta leánya: Csenge,
Dankovics Ernő és Csonka Renáta Tamara leánya: Sára,
Kurucz József és Standi Klaudia fia: Botond József,
Gyurátz András és Harkai Zsuzsanna fia: Levente,
Imre András László és Kudler Szilvia Erzsébet leánya: Julianna Magdolna,
Ozsvát Ervin János és Rácz Anett leánya: Sára,
Sipos Bálint és Dugmanics Bernadett Dóra leánya: Hanga,
Bochoda Sándor és Csonka Patrícia Ildikó fia: Flórián,
Hideg András és Hauer Alexandra leánya: Zoé,
Islai Norbert és Horváth Henrietta fia: Márk,
Korent Antal és Jakab Ágnes leánya: Kiara,
Huber Márk és Nagy Vivien fia: Márk,
Benkő Dániel és Mona Cintia Tímea fia: Ákos István,
Plózer Dávid és Homor Alexandra fia: Olivér,
Farkas Péter Gyula és Kelemen Dóra Dorottya fia: Máté,
Horváth Mátyás és Kovács Klaudia fia: Zsombor,
Marton Krisztián és Tóth Adrienn leánya: Anna,
Horváth Tamás és Bauer Hajnalka leánya: Emma,
Szilágyi Arnold Stefán és Kálmán Karolina leánya: Kinga,
Szabó Attila Ernő és dr. Rónai Ramóna fia: Olivér,
Szép Dominik és Mezei Mercédesz Annamária leánya: Mira,
Rauch Richárd Károly és Balogh Barbara fia: Benedikt,
Horváth Tamás és Láng Tamara fia: Benett,
Puskás Tibor és Balogh Katalin leánya: Mira,
Helyes Ádám és Csordás Dóra leánya: Hanna,
Schneider László és Németh Szabina fia: Nándor,
Király Tibor Attila és Schiff Andrea leánya: Luca,
Sturm Ádám és Dervalics Laura fia: Benjamin,
Kaczor Gyula Zoltán és Sulyok Nikoletta fia: Csongor Medox,
Szabó Tibor és dr. Surman Katalin fia: Tibor Dániel,
dr. Makk Norbert és Rojik Eszter Dóra leánya: Réka,
Nagy Ádám Géza és Baranyai Diána leánya: Dorina,
Géringer Dániel Ferenc és Varga Bianka Petra leánya: Panna Lora.