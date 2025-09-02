szeptember 2., kedd

Anyakönyv

Isten hozott Hanga, Zoé, Zsombor és Benedikt! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Isten hozott Hanga, Zoé, Zsombor és Benedikt! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Forrás: Shutterstock

Standi Krisztofer és Sárközi Klaudia Fanni leánya: Gréta Melani, 
Gróf Róbert Krisztián és Iker Orsolya fia: Zalán Ágoston, 
Rettegi Zoltán és Pásti Vivien Edit fia: Barnabás, 
Kovács Tamás és Kónyi Dalma leánya: Jázmin, 
Dankovics Ödön és Cause Delgado Danay leánya: Amira, 
Pasics Tibor és Varga Anett fia: Benedek és leánya: Loretta (ikrek), 
Tyahor Richárd és Ökrös Nikoletta leánya: Csenge, 
Dankovics Ernő és Csonka Renáta Tamara leánya: Sára, 
Kurucz József és Standi Klaudia fia: Botond József, 
Gyurátz András és Harkai Zsuzsanna fia: Levente, 
Imre András László és Kudler Szilvia Erzsébet leánya: Julianna Magdolna, 
Ozsvát Ervin János és Rácz Anett leánya: Sára, 
Sipos Bálint és Dugmanics Bernadett Dóra leánya: Hanga, 
Bochoda Sándor és Csonka Patrícia Ildikó fia: Flórián, 
Hideg András és Hauer Alexandra leánya: Zoé, 
Islai Norbert és Horváth Henrietta fia: Márk, 
Korent Antal és Jakab Ágnes leánya: Kiara, 
Huber Márk és Nagy Vivien fia: Márk, 
Benkő Dániel és Mona Cintia Tímea fia: Ákos István, 
Plózer Dávid és Homor Alexandra fia: Olivér, 
Farkas Péter Gyula és Kelemen Dóra Dorottya fia: Máté, 
Horváth Mátyás és Kovács Klaudia fia: Zsombor, 
Marton Krisztián és Tóth Adrienn leánya: Anna, 
Horváth Tamás és Bauer Hajnalka leánya: Emma, 
Szilágyi Arnold Stefán és Kálmán Karolina leánya: Kinga, 
Szabó Attila Ernő és dr. Rónai Ramóna fia: Olivér, 
Szép Dominik és Mezei Mercédesz Annamária leánya: Mira, 
Rauch Richárd Károly és Balogh Barbara fia: Benedikt, 
Horváth Tamás és Láng Tamara fia: Benett, 
Puskás Tibor és Balogh Katalin leánya: Mira, 
Helyes Ádám és Csordás Dóra leánya: Hanna, 
Schneider László és Németh Szabina fia: Nándor, 
Király Tibor Attila és Schiff Andrea leánya: Luca, 
Sturm Ádám és Dervalics Laura fia: Benjamin, 
Kaczor Gyula Zoltán és Sulyok Nikoletta fia: Csongor Medox, 
Szabó Tibor és dr. Surman Katalin fia: Tibor Dániel, 
dr. Makk Norbert és Rojik Eszter Dóra leánya: Réka, 
Nagy Ádám Géza és Baranyai Diána leánya: Dorina, 
Géringer Dániel Ferenc és Varga Bianka Petra leánya: Panna Lora.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
