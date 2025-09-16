Házasság
1 órája
Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen
Varga Dániel és Asztalos Nikoletta, Farkas Zoltán István és Szibler Karolina Ida, Varga Péter és Viola Rebeka Noémi, Pénzes Attila és Daka Eszter Rebeka, Kalász Csaba Bendegúz és Kalmár Dorottya Fanni, Szabó Martin Ádám és Kovács Renáta Vivien, Antalovits Dániel Ferenc és Biszak Hanna.
