Házasság

54 perce

Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Ők fogadtak egymásnak hűséget az elmúlt időszakban a megyeszékhelyen.

Vaol.hu

Mihálovics László és Dubszki Zsuzsanna Katalin, Pintér István és Varga Katalin Noémi, Szabó Patrik és Cser Fruzsina, Borsos Ádám és Verdeflor Romero Liliosa, Horváth László István és Makkay Katalin Zsuzsanna.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
