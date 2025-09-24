Házasság
54 perce
Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen
Ők fogadtak egymásnak hűséget az elmúlt időszakban a megyeszékhelyen.
Mihálovics László és Dubszki Zsuzsanna Katalin, Pintér István és Varga Katalin Noémi, Szabó Patrik és Cser Fruzsina, Borsos Ádám és Verdeflor Romero Liliosa, Horváth László István és Makkay Katalin Zsuzsanna.
