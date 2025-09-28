Közel 30 településen lesz áramszünet jövő héten – mutatjuk a listát!

A szolgáltató tájékoztatása szerint a legtöbb helyen egész napos kimaradásokra kell készülni, de lesznek olyan települések is, ahol csak pár órán át lesz áramszünet. Az érintett utcák és városrészek listáját napokra bontva gyűjtöttük össze, így mindenki könnyen megnézheti, mikor várható szünet a saját környékén. A pontos házszámok és helyrajzi számok listája az E.ON oldalán elérhetőek.

Október elején is számos településen lesz áramszünet

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Áramszünetek Vasban szeptember 29. és október 3. között

Szeptember 29. (hétfő)

Répcelak – külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Vámoscsalád – Ady Endre utca, Fő utca, Nyári Szállás 1, Petőfi utca, Vasút utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

Október 1. (szerda)

Balogunyom – Berzsenyi Dániel utca, Váci Mihály utca, Weöres Sándor utca (08:00–11:30, transzformátor karbantartás)

– Berzsenyi Dániel utca, Váci Mihály utca, Weöres Sándor utca (08:00–11:30, transzformátor karbantartás) Répcelak – külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Szentgotthárd – Jókai Mór utca 8., Május 1. utca 9., Móricz Zsigmond utca (08:00–16:00, hálózat karbantartás)

– Jókai Mór utca 8., Május 1. utca 9., Móricz Zsigmond utca (08:00–16:00, hálózat karbantartás) Szombathely – Vízmű (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– Vízmű (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Vámoscsalád – több utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

Október 2. (csütörtök)

Bérbaltavár – Dimitrov utca 21, Doroghegy, Kisbéri hegy, Kossuth Lajos utca 22, Szőlőhegy, Öreghegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)

– Dimitrov utca 21, Doroghegy, Kisbéri hegy, Kossuth Lajos utca 22, Szőlőhegy, Öreghegy (08:00–16:00, hálózatátépítés) Csehi – Alsóhegy, Doroghegy, Hegy, Fő utca, Kossuth utca, Középhegy, Középhegy utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Szőlőhegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)

– Alsóhegy, Doroghegy, Hegy, Fő utca, Kossuth utca, Középhegy, Középhegy utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Szőlőhegy (08:00–16:00, hálózatátépítés) Csehimindszent – Arany János utca 1., Fő utca, Petőfi utca 1. és további helyrajzi számok (08:00–16:00, hálózatátépítés)

– Arany János utca 1., Fő utca, Petőfi utca 1. és további helyrajzi számok (08:00–16:00, hálózatátépítés) Gencsapáti – Arany János utca 1. (08:00–15:00, hálózat karbantartás)

– Arany János utca 1. (08:00–15:00, hálózat karbantartás) Szombathely – Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Viola utca 6. (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Viola utca 6. (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Szombathely, Herény – Bertalanffy Miklós utca, Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Kert utca, Mészáros J. utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– Bertalanffy Miklós utca, Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Kert utca, Mészáros J. utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Szombathely, Kámon – Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

– Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér (08:00–16:00, kiemelt beruházás) Szombathely, Olad – Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás)

Október 3. (péntek)