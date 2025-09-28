50 perce
Közel 30 településen lesz áramszünet jövő héten – mutatjuk a listát!
A kimaradások oka többnyire hálózatátépítés, karbantartás, illetve kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó munkálatok. A jövő héten Vas megye számos településén számíthatnak áramszünetre az ott élők.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a legtöbb helyen egész napos kimaradásokra kell készülni, de lesznek olyan települések is, ahol csak pár órán át lesz áramszünet. Az érintett utcák és városrészek listáját napokra bontva gyűjtöttük össze, így mindenki könnyen megnézheti, mikor várható szünet a saját környékén. A pontos házszámok és helyrajzi számok listája az E.ON oldalán elérhetőek.
Áramszünetek Vasban szeptember 29. és október 3. között
Szeptember 29. (hétfő)
- Répcelak – külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Vámoscsalád – Ady Endre utca, Fő utca, Nyári Szállás 1, Petőfi utca, Vasút utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
Október 1. (szerda)
- Balogunyom – Berzsenyi Dániel utca, Váci Mihály utca, Weöres Sándor utca (08:00–11:30, transzformátor karbantartás)
- Répcelak – külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szentgotthárd – Jókai Mór utca 8., Május 1. utca 9., Móricz Zsigmond utca (08:00–16:00, hálózat karbantartás)
- Szombathely – Vízmű (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Vámoscsalád – több utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
Október 2. (csütörtök)
- Bérbaltavár – Dimitrov utca 21, Doroghegy, Kisbéri hegy, Kossuth Lajos utca 22, Szőlőhegy, Öreghegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Csehi – Alsóhegy, Doroghegy, Hegy, Fő utca, Kossuth utca, Középhegy, Középhegy utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Szőlőhegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Csehimindszent – Arany János utca 1., Fő utca, Petőfi utca 1. és további helyrajzi számok (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Gencsapáti – Arany János utca 1. (08:00–15:00, hálózat karbantartás)
- Szombathely – Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Viola utca 6. (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Herény – Bertalanffy Miklós utca, Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Kert utca, Mészáros J. utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Kámon – Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Olad – Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
Október 3. (péntek)
- Alsószölnök – Akác utca, Rózsa utca, Templom utca (08:00–16:00, hálózat karbantartás)
- Bérbaltavár – Dimitrov utca 21, Doroghegy, Kisbéri hegy, Kossuth utca 22, Szőlőhegy, Öreghegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Csehi – Alsóhegy, Doroghegy, Fő utca, Kossuth Lajos utca, Középhegy, Petőfi utca, Rákóczi utca, Szőlőhegy (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Csehimindszent – Arany János utca, Fő utca, Petőfi utca 1. (08:00–16:00, hálózatátépítés)
- Gencsapáti – Arany János utca, Dózsa utca, Szentegyház út (08:00–15:00, hálózat karbantartás)
- Gersekarát – hrsz. 034/29 (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
- Halastó – Csalit utca 2, Fenyő utca, Fő utca, Gödröki utca, Hegy utca, Kossuth utca 1. és 2., Major, Petőfi utca, Rákóczi utca, Somogyi Béla utca (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
- Hegyháthodász – Hegy utca 10, Kossuth utca, Körmendi utca, Petőfi utca, Széchenyi út, Temető utca, Zalaegerszegi utca, Üzemegységi major 1. (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
- Hegyhátsál – Csarnok utca 2–3., Fő út, Hegyhátsáli utca, Mező utca, Ritás utca, Temető utca (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
- Szarvaskend – külterület (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
- Szombathely – Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Viola utca 6, Vízmű, Vízöntő utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Herény – Bertalanffy Miklós utca, Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Kert utca, Mészáros J. utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Kámon – Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Szombathely, Olad – Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás)
- Sárfimizdó – Béke utca, Fő utca 1., Kossuth Lajos utca (08:00–16:00, növényzet eltávolítás)
Hogyan készüljünk az áramszünetre?
Érdemes előre feltölteni a telefont és a laptopot, főleg azoknak, akik online dolgoznak – ilyenkor jól jöhet egy mobilnetes hotspot is. A hűtőt és a fagyasztót jobb, ha nem nyitogatjuk feleslegesen, így tovább bent marad a hideg, és nem romlanak meg az ételek.
Nem árt kéznél tartani gyertyát vagy elemlámpát sem, hogy legyen mivel világítani, ha besötétedik. A fontos teendőket pedig célszerű az áramszünet előtti vagy utáni időszakra időzíteni, így kevesebb kellemetlenséget okoz a kimaradás.