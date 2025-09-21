Áramszünetek jönnek Vasban: több településen is lekapcsolják a hálózatot

Aki a jövő héten ügyintézéshez, főzéshez, mosáshoz vagy online munkához tervezi használni az áramot, annak érdemes előre felkészülni. Az E.ON tájékoztatása szerint több Vas megyei településen lesz áramszünet szeptember 22. és 26. között. A leállások oka eltérő: zajlanak kiemelt beruházások, transzformátorállomás-karbantartások, valamint új fogyasztási helyeket is kialakítanak.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.

Forrás: IIllusztráció/Freepik

Áramszünetek Vasban szeptember 22. és szeptember 26. között

2025. szeptember 22. (hétfő):

Csánig : Fő utca, Kossuth utca, Kövecses utca, Malom utca, Petőfi utca, Rákóczi utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Fő utca, Kossuth utca, Kövecses utca, Malom utca, Petőfi utca, Rákóczi utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Kőszeg : Dr. Ambró Gyula utca, Fehér Sáfrány utca, Feketeföld dűlő, Kenyérhegy, Köböl utca, Kövi dűlő, Rohonci utca, Tamási Áron utca, Stáner dűlő, Szabóhegy, Űrhajósok utcája (11:00–13:00, transzformátor-karbantartás).

: Dr. Ambró Gyula utca, Fehér Sáfrány utca, Feketeföld dűlő, Kenyérhegy, Köböl utca, Kövi dűlő, Rohonci utca, Tamási Áron utca, Stáner dűlő, Szabóhegy, Űrhajósok utcája (11:00–13:00, transzformátor-karbantartás). Nemescsó : Bakó J. utca, Béke utca, Péterfy Sándor utca (08:00–15:30, hálózat-karbantartás).

: Bakó J. utca, Béke utca, Péterfy Sándor utca (08:00–15:30, hálózat-karbantartás). Répcelak : Arany János utca, Avar utca, Bartók Béla utca, Csánigi utca, Gyárköz, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai Mór út, József Attila utca, Kossuth utca, Mező utca, MÁV állomás, Petőfi Sándor utca, Radó Kálmán tér, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Arany János utca, Avar utca, Bartók Béla utca, Csánigi utca, Gyárköz, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai Mór út, József Attila utca, Kossuth utca, Mező utca, MÁV állomás, Petőfi Sándor utca, Radó Kálmán tér, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely: Déli Vízmű, Károly-major, Tamási Áron utca, Komárom utca (07:30–16:30, növényzet eltávolítás).

2025. szeptember 23. (kedd):

Répcelak : Arany János utca, Bartók Béla utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai Mór út, József Attila utca, Kossuth utca, MÁV állomás, Petőfi utca, Radó Kálmán tér, Rákóczi utca, Temető utca, Vasút utca, Zrínyi Miklós utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Arany János utca, Bartók Béla utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai Mór út, József Attila utca, Kossuth utca, MÁV állomás, Petőfi utca, Radó Kálmán tér, Rákóczi utca, Temető utca, Vasút utca, Zrínyi Miklós utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely : Almássy László utca, Festetics utca, Vízmellék utca (07:30–16:30, növényzet eltávolítás).

: Almássy László utca, Festetics utca, Vízmellék utca (07:30–16:30, növényzet eltávolítás). Szombathely, Szentkirály: Bogáti utca, Szent István király utca (07:30–16:30, növényzet eltávolítás).

2025. szeptember 24. (szerda):

Kerkáskápolna : Batthyány utca, Fő utca (08:00–14:30, üzemzavar-elhárítás).

: Batthyány utca, Fő utca (08:00–14:30, üzemzavar-elhárítás). Kisrákos : Fodorszer, Lapszer, Pomperszer (08:00–16:00, növényzet eltávolítás).

: Fodorszer, Lapszer, Pomperszer (08:00–16:00, növényzet eltávolítás). Szombathely : Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Herény : Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Olad: Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

2025. szeptember 25. (csütörtök):

Felsőmarác : Fő utca, Himfa tér, Kis utca, Telek utca, TSZ-major (08:00–16:00, növényzet eltávolítás).

: Fő utca, Himfa tér, Kis utca, Telek utca, TSZ-major (08:00–16:00, növényzet eltávolítás). Ivánc : Fő utca, Új major (08:00–16:00, növényzet eltávolítás).

: Fő utca, Új major (08:00–16:00, növényzet eltávolítás). Kőszeg : Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer házak (08:00–15:30, hálózat-karbantartás).

: Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer házak (08:00–15:30, hálózat-karbantartás). Répcelak külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

(08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Herény : Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Olad : Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Viszák külterület (08:00–16:00, növényzet eltávolítás).

(08:00–16:00, növényzet eltávolítás). Vámoscsalád: Ady Endre utca, Fő utca, Petőfi utca, Vasút utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

2025. szeptember 26. (péntek):

Kőszeg : Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer házak (08:00–15:30, hálózat-karbantartás).

: Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer házak (08:00–15:30, hálózat-karbantartás). Répcelak külterület (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

(08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Herény : Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Kert utca, Senyefai utca 11., Szabadnép utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Szombathely, Olad : Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

: Zeli major (08:00–16:00, kiemelt beruházás). Vámoscsalád: Ady Endre utca, Fő utca, Petőfi utca, Vasút utca (08:00–16:00, kiemelt beruházás).

Így készüljünk fel az áramszünetre!

Érdemes a hűtőt és a fagyasztót előre feltölteni jégakkuval, a fontos elektronikai eszközöket (telefon, laptop) előző este feltölteni, valamint gyertyát vagy elemlámpát készíteni a kéz közelébe.