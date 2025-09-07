Áramszünetek jönnek Vasban: Szombathely, Répcelak és Őriszentpéter is érintett

Az áramszolgáltató a jövő héten is több településen hálózatátépítést, karbantartást, illetve közvilágítási munkákat végez. Emiatt ideiglenes áramszünetekre kell számítani Vas vármegyében. Fontos: a Rumi Külső utca 30. szám alá tervezett áramszünet elmarad, ott továbbra is zavartalan lesz az ellátás.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.

Forrás: IIllusztráció/Freepik

Áramszünet Vas vármegyében

Szeptember 8. (hétfő)

Répcelak külterület – 8:00–15:30 (hálózatátépítés)

– 8:00–15:30 (hálózatátépítés) Őriszentpéter, Baksaszer 87. és Városszer 9. – 8:00–13:00 (közvilágítási hálózat építése)

Szeptember 9. (kedd)

Szombathely: Alsóhegyi út 20., Hunyadi János út 60–61., Németújvár utca, Rákóczi utca 59. és 78., Szőllősi sétány, Sándor L. utca – 13:00–15:00 (új fogyasztási hely villamosenergia-ellátása)

Szeptember 10. (szerda)

Bérbaltavár : több utca (pl. Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Felsőhegy, Kossuth Lajos utca, Mindszenty József utca, stb.) – 8:00–16:00 (föld feletti hálózat karbantartása)

: több utca (pl. Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Felsőhegy, Kossuth Lajos utca, Mindszenty József utca, stb.) – 8:00–16:00 (föld feletti hálózat karbantartása) Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59., Kossuth, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Temető utca – 8:00–16:00 (föld feletti hálózat karbantartása)

Szeptember 11. (csütörtök)

Bérbaltavár : ismét több utca érintett (Alsóhegy, Jókai, Petőfi, Rákóczi, stb.) – 8:00–16:00

: ismét több utca érintett (Alsóhegy, Jókai, Petőfi, Rákóczi, stb.) – 8:00–16:00 Mikosszéplak : ugyanazok az utcák, mint szeptember 10-én – 8:00–16:00

: ugyanazok az utcák, mint szeptember 10-én – 8:00–16:00 Répcelak : Arany János utca, Bartók Béla utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai út, József Attila utca, Kossuth, MÁV állomás, Petőfi, Radó Kálmán tér, Rákóczi, Temető, Vasút, Zrínyi – időpont pontosítva később

: Arany János utca, Bartók Béla utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai út, József Attila utca, Kossuth, MÁV állomás, Petőfi, Radó Kálmán tér, Rákóczi, Temető, Vasút, Zrínyi – időpont pontosítva később Szombathely, Hunyadi János út 64. – 8:00–15:30 (hálózatátépítés)

Szeptember 12. (péntek)

Bérbaltavár : több utca (ugyanazok, mint az előző napokon) – 8:00–16:00

: több utca (ugyanazok, mint az előző napokon) – 8:00–16:00 Mikosszéplak : ismét ugyanazok az utcák – 8:00–16:00

: ismét ugyanazok az utcák – 8:00–16:00 Szemenye: Béke utca, Dózsa, Fő, Hunyadi, József Attila, Kossuth Lajos 71., Május 1. utca 1., 2., 4., Petőfi, Ravatalozó, Szabadság, Vadászház – 8:00–15:00 (megszakító karbantartás)