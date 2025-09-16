Árverés: elképesztő házak, elképesztő adósságokért

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapján, mindössze egy olyan élő vasi elektronikus árverési hirdetmény található, ami beköltözhető, tehermentes és amiről korábban még nem írtunk. Ez egy Szombathelyen, a Váci Mihály utcában lévő harmadik emeleti 55 m2-es lakás, amit a tervek szerint 30 millió forintért árvereznek el. Az ok, egy közel 3 millió forintos meg nem fizetett tartozás és egy 10 milliós megtérítési igény. A szeptember 11-én indult árverés első szakasza október 1-én zárul.

Árverés: az adósság 45 millió, a házért elég lenne 10 millió forint is Forrás: MBVK

Egészen más a helyzet a folyamatos ingatlan árverési hirdetmények esetében (ebbe a kategóriába kerülnek a sikertelen árverési eljárások), itt összesen 36 ingatlanra lehet licitálni, ám jó néhánynál ezek közül, csak a tulajdoni hányad töredékére, ami nyilván részben oka is a sikertelenségnek. Ezúttal azokból a hirdetésekből válogattunk, ahol a sikeres licitálás végén az egész ingatlan megszerezhető.

Folyamatos árverés: annyit ér a ház, mint amekkora a tartozás

Hosszú ideje nem tudnak zöld ágra vergődni azzal a Sárváron, a Mátyás Király utcában található házzal, amelynek lakói – mint ahogyan az az árverési hirdetményből világosan kiolvasható – jóformán nem fizettek semmiért, mintegy két tucat követelés van velük szemben, meg nem fizetett kölcsönök, bérleti díjak, telefonszámlák miatt, amelyekkel összesen közel 45 millió forintos tartozást halmoztak fel. Az ingatlan értékét annak idején 20 millió forintra becsülték, de a végrehajtók most már azzal is elégedettek lennének, ha 10 millióért elvinné valaki.

Hasonló a helyzet Gércén, a Kossuth utcában is. A számlák fizetése itt sem volt divat, az ingatlanárverési hirdetményen több mint 30 jogcímen sorolják a követeléseket, itt leginkább a víz és parkolás meg nem fizetésével akadtak gondok. Igaz, ezúttal messze kisebb összegről (16,3 millió forint) van szó, mint a sárvári példánál és nagyon úgy tűnik, hogy a tartozás mértékéhez állították be a ház becsértékét (16 millió forint) is, ami első ránézésre kicsit túlárazottnak tűnik, annak ellenére is, hogy 3700 m2-es udvar és gazdasági épület is jár a házhoz, de nyilván érdemes megfogadni a hirdetményben szereplő ajánlást: „a fénykép és az ingatlan tulajdonságai tájékoztató jellegűek, ajánlattétel előtt személyesen győződjön meg az ingatlanról!”