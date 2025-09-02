szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Árverés: féláron lehet házhoz jutni – 12 millió helyett elég a 6 millió!

Címkék#gércei#vízdíj#ház

Több, korábban már szemlézett árverési ingatlan ára is a felére esett mostanra. Van, akinek 36 milliós tartozása miatt viszik a 30 milliós házát.

Vaol.hu

Beköltözhető, tehermentes ingatlanokról a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapján, jelenleg nyolc élő vasi elektronikus árverési hirdetmény található, amelyek közül többről korábban már beszámoltunk. Például arról a közel 800 m2-es telken álló mikosszéplaki házról is, amit korábban 1,5 millió forintért bocsátottak árverésre még július végén, mivel azonban nem licitált senki, most már 1,05 millióval is megelégedne a végrehajtó és amennyiben szeptember 8-ig sem érkezik érvényes ajánlat, már elég lesz letenni 750 ezer forintot. Licitálni szeptember 28-ig lehet.

Árverés: a kámi házat eredileg 12 millióért hirdették, most mikor már csak 6 milliót kérnek, érkezett is rá egy licit
Árverés: a kámi házat eredileg 12 millióért hirdették, most mikor már csak 6 milliót kérnek, érkezett is rá egy licit Forrás: MBVK

Jócskán lement az ára annak a korábban már szintén bemutatott, eredetileg 2 millió forintra becsült gércei ingatlannak is, amit július közepén kezdtek el árverezni, de jelentkező hiányában most már a felével, mindössze 1 millió forinttal is elégedettek lennének. Az árverés szeptember 11-ig tart. Igaz, ránézésre még az 1 millió is sok lenne érte, ráadásul azt sem ismert, hogy a rossz állapotú, lakatlan ház milyen közművekkel rendelkezik, azt viszont tudni, hogy megközelítése csak földúton lehetséges.

Írtunk korábban arról a Kámban található, több mint 1700 m2-es telken álló Kossuth Lajos utcai házról is amelynek értékét eredetileg 12 millió forintra becsülték, mivel azonban már harmadszorra futnak neki az árverésnek, 6 millió forintért is elvihető az ingatlan. Valaki élt is a lehetőséggel, mivel augusztus 29-én befutott az első érvényes licit. A versenybe szeptember 6-ig még be lehet szállni.

Árverés a meg nem fizetett vízdíj miatt

Halogyon, a Petőfi utcában egy közel 50 ezer forintos vízdíj- és egy 640 ezer forintos adótartozás miatt árvereznek el egy több mint 1700 m2-es telken elhelyezkedő házat a hozzá tartozó gazdasági épülettel együtt. Az MBVK honlapjára szeptember 1-jén felkerült ingatlanra érvényes licitet október 31-ig lehet tenni, a kikiáltási ár: 2,1 millió forint, amit az árverezés harmadik szakaszában is fenntartanak és amivel az ingatlan tulajdoni hányadának mintegy harmada szerezhető meg.

Peresznyén, a Hunyadi János utcában egy több mint 2700 m2-es udvaron elhelyezkedő 5 szobás ingatlanért 30 millió forintot szeretnének kapni az október 21-én záruló árverés végén, amit mintegy fél tucatnyi hitelező vár. Sikeres licit esetén sem lehet azonban mindenki maradéktalanul elégedett, mivel az árverési dokumentumokból kiolvasható tartozás összege: a 36 millió forintot is meghaladja.

A persznyei ház tulajdonosa akkora tartozást halmozott fel, amit a ház elárverezéséből sem tud maradéktalanul rendezni
A persznyei ház tulajdonosa akkora tartozást halmozott fel, amit a ház elárverezéséből sem tud maradéktalanul rendezni           Forrás: MBVK

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu