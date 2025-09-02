Árverés: féláron lehet házhoz jutni – 12 millió helyett elég a 6 millió!

Beköltözhető, tehermentes ingatlanokról a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapján, jelenleg nyolc élő vasi elektronikus árverési hirdetmény található, amelyek közül többről korábban már beszámoltunk. Például arról a közel 800 m2-es telken álló mikosszéplaki házról is, amit korábban 1,5 millió forintért bocsátottak árverésre még július végén, mivel azonban nem licitált senki, most már 1,05 millióval is megelégedne a végrehajtó és amennyiben szeptember 8-ig sem érkezik érvényes ajánlat, már elég lesz letenni 750 ezer forintot. Licitálni szeptember 28-ig lehet.

Árverés: a kámi házat eredileg 12 millióért hirdették, most mikor már csak 6 milliót kérnek, érkezett is rá egy licit Forrás: MBVK

Jócskán lement az ára annak a korábban már szintén bemutatott, eredetileg 2 millió forintra becsült gércei ingatlannak is, amit július közepén kezdtek el árverezni, de jelentkező hiányában most már a felével, mindössze 1 millió forinttal is elégedettek lennének. Az árverés szeptember 11-ig tart. Igaz, ránézésre még az 1 millió is sok lenne érte, ráadásul azt sem ismert, hogy a rossz állapotú, lakatlan ház milyen közművekkel rendelkezik, azt viszont tudni, hogy megközelítése csak földúton lehetséges.

Írtunk korábban arról a Kámban található, több mint 1700 m2-es telken álló Kossuth Lajos utcai házról is amelynek értékét eredetileg 12 millió forintra becsülték, mivel azonban már harmadszorra futnak neki az árverésnek, 6 millió forintért is elvihető az ingatlan. Valaki élt is a lehetőséggel, mivel augusztus 29-én befutott az első érvényes licit. A versenybe szeptember 6-ig még be lehet szállni.

Árverés a meg nem fizetett vízdíj miatt

Halogyon, a Petőfi utcában egy közel 50 ezer forintos vízdíj- és egy 640 ezer forintos adótartozás miatt árvereznek el egy több mint 1700 m2-es telken elhelyezkedő házat a hozzá tartozó gazdasági épülettel együtt. Az MBVK honlapjára szeptember 1-jén felkerült ingatlanra érvényes licitet október 31-ig lehet tenni, a kikiáltási ár: 2,1 millió forint, amit az árverezés harmadik szakaszában is fenntartanak és amivel az ingatlan tulajdoni hányadának mintegy harmada szerezhető meg.

Peresznyén, a Hunyadi János utcában egy több mint 2700 m2-es udvaron elhelyezkedő 5 szobás ingatlanért 30 millió forintot szeretnének kapni az október 21-én záruló árverés végén, amit mintegy fél tucatnyi hitelező vár. Sikeres licit esetén sem lehet azonban mindenki maradéktalanul elégedett, mivel az árverési dokumentumokból kiolvasható tartozás összege: a 36 millió forintot is meghaladja.