Különleges luxusterepjáró bukkant fel Szombathelyen

Múlt héten egy igazán különleges autócsoda bukkant fel Szombathely belvárosában, egy Ferrari Roma keltett feltűnést. Most hétfőn egy másik luxusautón akadt meg a járókelők szeme, amely majdnem ugyanott parkolt, ahol egy hete a Ferrari. Ezúttal egy luxusterepjáró, egy Aston Martin DBX okozott feltűnést.

Aston Martin DBX a szombathelyi belvárosban

Forrás: VN

Aston Martin DBX a szombathelyi belvárosban