Különleges luxusterepjáró bukkant fel Szombathelyen

Múlt héten egy igazán különleges autócsoda bukkant fel Szombathely belvárosában, egy Ferrari Roma keltett feltűnést. Most hétfőn egy másik luxusautón akadt meg a járókelők szeme, amely majdnem ugyanott parkolt, ahol egy hete a Ferrari. Ezúttal egy luxusterepjáró, egy Aston Martin DBX okozott feltűnést.

Aston Martin DBX a szombathelyi belvárosban
A DBX-ben egy V8-as motor dolgozik. A motor teljesítménye ebben a konfigurációban pedig 550 lóerő és 700 Nm nyomaték - ismertette a vezess.hu. A SUV 4.5 másidperc körül van 0-ról 100 km/órán. Végsebessége kb. 290 km/óra. A 707 ennél még vadabb, 707 LE, 900 Nm, 3,3 mp alatt százon.

 

 

