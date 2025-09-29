Nocsak
11 órája
Különleges luxusterepjáró bukkant fel Szombathelyen
Forrás: VN
Múlt héten egy igazán különleges autócsoda bukkant fel Szombathely belvárosában, egy Ferrari Roma keltett feltűnést. Most hétfőn egy másik luxusautón akadt meg a járókelők szeme, amely majdnem ugyanott parkolt, ahol egy hete a Ferrari. Ezúttal egy luxusterepjáró, egy Aston Martin DBX okozott feltűnést.
Aston Martin DBX a szombathelyi belvárosban
A DBX-ben egy V8-as motor dolgozik. A motor teljesítménye ebben a konfigurációban pedig 550 lóerő és 700 Nm nyomaték - ismertette a vezess.hu. A SUV 4.5 másidperc körül van 0-ról 100 km/órán. Végsebessége kb. 290 km/óra. A 707 ennél még vadabb, 707 LE, 900 Nm, 3,3 mp alatt százon.
Ezt ne hagyja ki!Autócsoda
2025.09.22. 20:03
Fantasztikus luxusautó bukkant fel Szombathely belvárosában - fotók
Ezt ne hagyja ki!Újabb látogatás
2025.04.20. 10:54
Vagány kisfiúnak mutatta meg Jákob Zoli, mire képes a tűzpiros Ferrari Szombathely utcáin - videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre