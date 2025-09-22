Óriási a sor az ausztriai határátkelőnél

A Bucsui határátkelő információ nevű Facebook csoportban osztottak meg egy bejegyzést, miszerint a bucsui határátkelőnél az átkelés során a határőrök minden papírt elkérnek ellenőrzésre, sőt, van amelyiket komolyabban is átvizsgálják. Emiatt nagy torlódás alakult ki, így aki arra utazik, több idővel számoljon.