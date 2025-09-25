13 órája
Ausztriai ünnepnapok 2026-ban – ezekre figyelj
2026-ban az ünnepnapok és a munkarend alakulása mind Ausztriában, mind Magyarországon fontos szempont lehet a tervezésnél. Az ausztriai ünnepnapok listája eltér a hazaitól.
Ausztriai ünnepnapok: ezekkel számolhatunk 2026-ban
Ha valaki Ausztriában él, dolgozik, vagy épp utazást szervez a szomszédos országba, érdemes előre ismernie a hivatalos ausztriai munkaszüneti napokat. Az ausztriai ünnepnapok listája minden évben hasonló, de a pontos dátumokat mindig az adott év naptára határozza meg. A hivatalos információk elérhetők az advantageaustria.org oldalán is.
Ausztriai ünnepnapok 2026-ban:
- január 1. – Újév
- január 6. – Háromkirályok napja
- április 6. – Húsvét hétfő
- május 1. – Állami ünnep
- május 14. – Urunk mennybemenetele
- május 25. – Pünkösdhétfő
- június 4. – Úrnapja
- augusztus 15. – Nagyboldogasszony
- október 26. – Nemzeti ünnep
- november 1. – Mindenszentek
- december 8. – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
- december 25. – Karácsony
- december 26. – Szent István ünnepe
Magyarországi szombati munkanapok 2026-ban
Magyarországon a munkaszüneti napokhoz gyakran kapcsolódnak áthelyezések, amikor a hosszú hétvégék érdekében egy-egy pénteket vagy hétfőt szabadnapnak jelölnek ki, de emiatt szombaton dolgozni kell. 2026-ban a következő szombati munkanapokkal kell számolni:
- január 10., szombat – mivel január 2., péntek pihenőnap lesz
- augusztus 8., szombat – mivel augusztus 21., péntek pihenőnap lesz (Szent István ünnepe után)
- december 12., szombat – mivel december 24., csütörtök pihenőnap lesz, és december 25. már karácsony napja