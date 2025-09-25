Ausztriai ünnepnapok 2026-ban – ezekre figyelj

Ha valaki Ausztriában él, dolgozik, vagy épp utazást szervez a szomszédos országba, érdemes előre ismernie a hivatalos ausztriai munkaszüneti napokat. Az ausztriai ünnepnapok listája minden évben hasonló, de a pontos dátumokat mindig az adott év naptára határozza meg. A hivatalos információk elérhetők az advantageaustria.org oldalán is.

Ausztriai ünnepnapok: ezekkel számolhatunk 2026-ban

Forrás: Illusztráció/Freepik

Ausztriai ünnepnapok 2026-ban:

január 1. – Újév

január 6. – Háromkirályok napja

április 6. – Húsvét hétfő

május 1. – Állami ünnep

május 14. – Urunk mennybemenetele

május 25. – Pünkösdhétfő

június 4. – Úrnapja

augusztus 15. – Nagyboldogasszony

október 26. – Nemzeti ünnep

november 1. – Mindenszentek

december 8. – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

december 25. – Karácsony

december 26. – Szent István ünnepe

Magyarországi szombati munkanapok 2026-ban

Magyarországon a munkaszüneti napokhoz gyakran kapcsolódnak áthelyezések, amikor a hosszú hétvégék érdekében egy-egy pénteket vagy hétfőt szabadnapnak jelölnek ki, de emiatt szombaton dolgozni kell. 2026-ban a következő szombati munkanapokkal kell számolni: