Ausztriai ünnepnapok 2026-ban – ezekre figyelj

2026-ban az ünnepnapok és a munkarend alakulása mind Ausztriában, mind Magyarországon fontos szempont lehet a tervezésnél. Az ausztriai ünnepnapok listája eltér a hazaitól.

Polgár Patrícia
Ausztriai ünnepnapok: ezekkel számolhatunk 2026-ban

Forrás: Illusztráció/Freepik

Ha valaki Ausztriában él, dolgozik, vagy épp utazást szervez a szomszédos országba, érdemes előre ismernie a hivatalos ausztriai munkaszüneti napokat. Az ausztriai ünnepnapok listája minden évben hasonló, de a pontos dátumokat mindig az adott év naptára határozza meg. A hivatalos információk elérhetők az advantageaustria.org oldalán is.

Forrás: Illusztráció/Freepik

Ausztriai ünnepnapok 2026-ban:

  • január 1. – Újév
  • január 6. – Háromkirályok napja
  • április 6. – Húsvét hétfő
  • május 1. – Állami ünnep
  • május 14. – Urunk mennybemenetele
  • május 25. – Pünkösdhétfő
  • június 4. – Úrnapja
  • augusztus 15. – Nagyboldogasszony
  • október 26. – Nemzeti ünnep
  • november 1. – Mindenszentek
  • december 8. – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
  • december 25. – Karácsony
  • december 26. – Szent István ünnepe

 

Magyarországi szombati munkanapok 2026-ban

Magyarországon a munkaszüneti napokhoz gyakran kapcsolódnak áthelyezések, amikor a hosszú hétvégék érdekében egy-egy pénteket vagy hétfőt szabadnapnak jelölnek ki, de emiatt szombaton dolgozni kell. 2026-ban a következő szombati munkanapokkal kell számolni:

  • január 10., szombat – mivel január 2., péntek pihenőnap lesz
  • augusztus 8., szombat – mivel augusztus 21., péntek pihenőnap lesz (Szent István ünnepe után)
  • december 12., szombat – mivel december 24., csütörtök pihenőnap lesz, és december 25. már karácsony napja

 

