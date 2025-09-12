szeptember 12., péntek

Nyitva hagyott autókkal próbálkozott Sopronban és Szombathelyen: nem kért a két év börtönből a vádlott

Címkék#bűncselekmény#Szombathely#elmeszakértő

Két évet ajánlott az ügyész annak a hajléktalan férfinak, aki tavaly nyáron több nyitott autóba is beült, volt amit el is indított. Ítélet nem született az ügyben, viszont elmeszakértői vizsgálatra szükség lesz.

Vaol.hu

Előkészítő ülést tartottak a Szombathelyi Járásbíróságon csütörtökön délelőtt, jármű önkényes elvételének bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben. A vádirati tényállás lényege szerint B. Cs. 2024 júliusában, Sopronban egy tehergépkocsit, majd augusztusban, Szombathelyen egy személygépkocsit vitt el jogtalanul, amiket használat után közterületen állított le. A vádlott Szombathelyen további három gépkocsit is megpróbált jogosulatlanul használni, azokat azonban nem tudta elindítani és elvinni, több nyitva hagyott autóból pedig kisebb összegeket ellopott. Az ügyész ajánlata teljes beismerés esetén 2 év börtön és mellékbüntetésként 2 év közügyektől való eltiltás volt.

Mivel nem történt meg a teljes körű beismerés a nyitva hagyott autók ügyében, ezért dr. Ávár Zsuzsanna bíró kitűzte a tárgyalás napját, folytatás: november 4-én
Mivel nem történt meg a teljes körű beismerés a nyitva hagyott autók ügyében, ezért dr. Ávár Zsuzsanna bíró kitűzte a tárgyalás napját. Folytatás november 4-én Fotó: Cseh Gábor

Pihenni szeretett volna, azért nyitogatta az autókat

Mivel a vádlott jelenleg is a szombathelyi börtönben van egy szabálysértési eljárás miatt kiszabott pénzbüntetésnek a szabadságvesztéssé történt átváltoztatása miatt, őt távmeghallgatás segítségével kapcsolták a tárgyalóterembe. Miután tisztázták, hogy pontosan mivel vádolják, a férfi részben fenntartotta a rendőrségen tett vallomását, azonban a lopások tényét tagadta.

Az ügyész figyelmeztette, hogyha nincs teljes beismerés, nem él a mértékes indítvány sem és az ügyből tárgyalás lesz. Ezt követően a vádlott telefonon egyeztetett ügyvédjével, de mint kiderült, hiába beszéltek, a férfi a vádpontok egy részét továbbra is vitatta, valamint azt hangsúlyozta, hogy egy alkalommal sem volt lopási szándéka, de tavaly nyár végén nagyon rossz állapotban, mezítláb volt és csak pihenni szeretett volna, ezért nyitotta ki az autókat. Elhangzott az is, hogy a férfi hosszú ideje már, hogy hajléktalanként él, és korábban Ausztriában paranoid skizofréniát állapították meg nála. Ezen kijelentése és a vádlott időnként zavaros válaszai miatt, az ügyész elmeszakértői vélemény beszerzését indítványozta, amivel az elhangzottak alapján B. Cs. ügyvédje is egyetértett. A férfi jelenlegi büntetéséből október 2-án szabadul, mostani tárgyalásának időpontját pedig dr. Ávár Zsuzsanna bíró november 4-ére tűzte ki. 

 

