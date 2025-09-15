1 órája
Akár autóval, akár vonattal indulsz mától a fővárosba, ezt tudnod kell!
Az egész térség életét alaposan befolyásolja a ma induló sztrádaépítés. Fontos tudnivalók az M1-es autópálya használóinak, és a vonattal közlekedőknek is!
Több vármegyét is érint az M1-es autópálya bővítése. Emiatt a mai naptól, hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV-csoport is készül a korlátozásra – olvasható közösségi oldalukon a felhívás. Szeptember 15-től dupla helyett tripla Flirt motorvonatok közlekednek a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatok esetében. Két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal közlekedtetnek és -ami a Vas vármegyeieket különösen is érinti - több kocsival indítják útra a Savaria és Scarbantia InterCityket is.
Alternatíva az autópálya helyett
Készenlétbe állítják a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni. Folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását és indokolt esetekben a tartalék buszokat is útnak indítják, vagy akár a gyorsított vonatok megállási rendjén is változtatnak – tájékoztat a MÁV.
Ezeket olvasta már?
Ha ingázó vagy, téged is érinteni fog ez a változás a határon