Akár autóval, akár vonattal indulsz mától a fővárosba, ezt tudnod kell!

Több vármegyét is érint az M1-es autópálya bővítése. Emiatt a mai naptól, hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV-csoport is készül a korlátozásra – olvasható közösségi oldalukon a felhívás. Szeptember 15-től dupla helyett tripla Flirt motorvonatok közlekednek a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatok esetében. Két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal közlekedtetnek és -ami a Vas vármegyeieket különösen is érinti - több kocsival indítják útra a Savaria és Scarbantia InterCityket is.

Autópálya-építés: változások a vonattal közlekedőknek is!

Fotó: MW/Molcsányi Máté

Alternatíva az autópálya helyett

Készenlétbe állítják a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni. Folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását és indokolt esetekben a tartalék buszokat is útnak indítják, vagy akár a gyorsított vonatok megállási rendjén is változtatnak – tájékoztat a MÁV.

