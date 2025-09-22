Szelíd motorosok és izomautósok Körmenden – sok-sok fotó és videó

szeptember 22., hétfő

Minden oldtimer találkozó előre borítékolhatóan sikeres lesz – a körmendi sem volt kivétel. A motoros és autós találkozón mindenki ámulhatott és bámulhatott.

Gombos Kálmán

USA V8 címmel tartottak autós találkozót a Rába-parti városban. Ahogy a név is sejttette, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok verdái játszották a főszerepet a Batthyány-kastély előtt. Láttunk itt sok évtizedes Chevrolet és Dodge matuzsálemet, szép számmal akadtak Mustang-ok is, de jöttek Jeep, Camaro, Challenger, Pontiac és Hummer szépségekkel is a büszke tulajdonosok. És lássuk be: van is mire! Csillogó, gyönyörű állapotú, igényes megjelenésű járművek álltak a kastély udvarán, miközben kellemes, ide illő rockzene szólt – nem is csoda, hogy számos látogatót vonzottak.

Autós találkozó Körmenden: különleges USA-verdák jöttek el
Autós találkozó Körmenden: különleges USA-verdák jöttek el
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Izmos autós találkozó

„Körmenden immár harmadik alkalommal rendezünk USA-autók találkozóját” – mondta el kérdésünkre Mészáros József, a főszervező. A kastély udvarán ez az első – de bizonyosan nem utolsó – összejövetel. Nem csak az amerikai kontinensről érkeztek gépek: akadnak bőven európai modellek is – tudtuk meg. A bejáratnál oldtimer autók állnak – mutatott oda, ahol Zsiguli, kis Polski és Trabant állt, de akadt közöttük még Citroën 2CV (azaz Kacsa) és egy roncsderbis szörnyeteg is.

Reméljük, hogy jövőre is meg tudjuk tartani, ugyanitt – sőt, lehetőleg még nagyobb létszámban. És bízunk benne, hogy akkor is ilyen csodaszép idő kényeztet majd el – mosolygott Mészáros József. Akihez csatlakozott dr. Szabó Barna, Körmend város polgármestere is, hiszen éppen akkor érkezett a kastélyudvarra. Természetesen őt is megkérdeztük, így megtudhattuk: örömmel látja itt ezt a közösséget, látványos összejövetelt, hiszen ez is hozzájárul a város pezsgő életéhez, a programok sokszínűségéhez.

Szelíd motorosok és izomautósok Körmenden

Fotók: Gombos Kálmán

