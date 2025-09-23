Az Év Kilátója: vasi esélyes is van a versenyben

Újra a fókuszba kerül Magyarország legjobb kilátója. Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ hatodik alkalommal indította el a közönségszavazást, amelyben az ország természetjárói dönthetnek arról, melyik toronyból tárul a legszebb panoráma, és melyik építmény méltó arra, hogy megkapja Az Év Kilátója címet. A szavazás szeptember 29-én éjfélig tart az Aktív Kalandor honlapján.

Az Év Kilátója: a szalafői Kömpe Szeme is a jelöltek között

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A szervezők célja, hogy minél többen induljanak útnak, és fedezzék fel Magyarország változatos tájait. A kampány évről évre arra ösztönzi a kirándulókat, hogy megálljanak egy-egy kilátónál, és rácsodálkozzanak a természet szépségeire. Az elmúlt években olyan helyszínek nyertek, mint a balatonboglári Gömbkilátó, a bükki Zsófia-kilátó vagy éppen a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó. Idén ismét tíz torony került a döntőbe, amelyeket a természetjárók javaslatai alapján, szakmai zsűri válogatott össze.

Az Év Kilátója 2025: itt a jelöltek listája