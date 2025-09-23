szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büszkeség

2 órája

Az Év Kilátója: vasi esélyes is van a versenyben

Címkék#Aktív Magyarország#Év Kilátója#Szalafő#kirándulás#Őrség

Idén is elindult a szavazás, amely Magyarország legszebb kilátóját keresi – a döntő mezőnyben ezúttal őrségi jelölt is helyet kapott. A közönség szeptember végéig dönthet arról, ki nyerje el Az Év Kilátója címet.

Polgár Patrícia
Az Év Kilátója: vasi esélyes is van a versenyben

Az Év Kilátója: a szalafői Kömpe Szeme is a jelöltek között

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Újra a fókuszba kerül Magyarország legjobb kilátója. Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ hatodik alkalommal indította el a közönségszavazást, amelyben az ország természetjárói dönthetnek arról, melyik toronyból tárul a legszebb panoráma, és melyik építmény méltó arra, hogy megkapja Az Év Kilátója címet. A szavazás szeptember 29-én éjfélig tart az Aktív Kalandor honlapján.

Az Év Kilátója: a szalafői Kömpe Szeme is a jelöltek között
Az Év Kilátója: a szalafői Kömpe Szeme is a jelöltek között
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A szervezők célja, hogy minél többen induljanak útnak, és fedezzék fel Magyarország változatos tájait. A kampány évről évre arra ösztönzi a kirándulókat, hogy megálljanak egy-egy kilátónál, és rácsodálkozzanak a természet szépségeire. Az elmúlt években olyan helyszínek nyertek, mint a balatonboglári Gömbkilátó, a bükki Zsófia-kilátó vagy éppen a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó. Idén ismét tíz torony került a döntőbe, amelyeket a természetjárók javaslatai alapján, szakmai zsűri válogatott össze.

 

Az Év Kilátója 2025: itt a jelöltek listája

  • Csere-hegyi kilátó (Balaton-felvidék)
  • Gloriette-kilátó (Fertő-tó)
  • Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
  • Julianus-kilátó (Börzsöny)
  • Kömpe Szeme kilátó (Őrség, Szalafő)
  • Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
  • Szár-hegyi kilátó (Bakony)
  • Thuróczy Lajos-kilátó (Galyatető)
  • Zengő-kilátó (Mecsek)
  • Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu