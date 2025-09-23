2 órája
Az Év Kilátója: vasi esélyes is van a versenyben
Idén is elindult a szavazás, amely Magyarország legszebb kilátóját keresi – a döntő mezőnyben ezúttal őrségi jelölt is helyet kapott. A közönség szeptember végéig dönthet arról, ki nyerje el Az Év Kilátója címet.
Fotó: VN-archív/Szendi Péter
Újra a fókuszba kerül Magyarország legjobb kilátója. Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ hatodik alkalommal indította el a közönségszavazást, amelyben az ország természetjárói dönthetnek arról, melyik toronyból tárul a legszebb panoráma, és melyik építmény méltó arra, hogy megkapja Az Év Kilátója címet. A szavazás szeptember 29-én éjfélig tart az Aktív Kalandor honlapján.
A szervezők célja, hogy minél többen induljanak útnak, és fedezzék fel Magyarország változatos tájait. A kampány évről évre arra ösztönzi a kirándulókat, hogy megálljanak egy-egy kilátónál, és rácsodálkozzanak a természet szépségeire. Az elmúlt években olyan helyszínek nyertek, mint a balatonboglári Gömbkilátó, a bükki Zsófia-kilátó vagy éppen a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó. Idén ismét tíz torony került a döntőbe, amelyeket a természetjárók javaslatai alapján, szakmai zsűri válogatott össze.
Az Év Kilátója 2025: itt a jelöltek listája
- Csere-hegyi kilátó (Balaton-felvidék)
- Gloriette-kilátó (Fertő-tó)
- Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
- Julianus-kilátó (Börzsöny)
- Kömpe Szeme kilátó (Őrség, Szalafő)
- Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
- Szár-hegyi kilátó (Bakony)
- Thuróczy Lajos-kilátó (Galyatető)
- Zengő-kilátó (Mecsek)
- Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)