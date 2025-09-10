Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó a 76-os út vasi szakaszán
A tűzoltók áramtalanították a járművet.
A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán számolt be arról, hogy letért az úttestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi a 76-os főút 76-os kilométerszelvényénél, Hegyháthodász térségében. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.
