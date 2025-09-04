Megpördült egy autó és az árokba zuhant Csepreg közelében

A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön Csepreg külterületén a 8639-es számú főúton egy Mitsubishi Colt típusú szgk.az útpályát elhagyva az út melletti árokban a tetején állt meg. A járműben csak a sofőr utazott aki elhagyta a járművet. A kiérkező egység a rendőrségi helyszínelés befejeztével a járművet kerekeire állította és áramtalanította. A beavatkozás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.