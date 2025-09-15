Kamionnal ütközött egy autó a 8-as főúton

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, Apácatorna térségében. Az ütközés következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, míg az autó egy bozótos területen állt meg. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kisebb jármű vezetőjét. Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen, ahová elindultak a veszprémi hivatásos tűzoltók is.