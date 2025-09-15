szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kamionnal ütközött egy autó a 8-as főúton

Címkék#kamion#baleset#ütközés

A kamion felborult, az autó egy bozótos területre került az ütközés után.

Vaol.hu

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, Apácatorna térségében. Az ütközés következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, míg az autó egy bozótos területen állt meg. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kisebb jármű vezetőjét. Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen, ahová elindultak a veszprémi hivatásos tűzoltók is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu