Baleset
1 órája
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M86-oson
Répcelak közelében forgalmi akadályra kell számítani.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Csorna felé vezető oldalán, Répcelak közelében, a 116. és a 117, kilométer között. A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrofavedelem.hu hivatalos oldalán.
