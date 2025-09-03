szeptember 3., szerda

Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M86-oson

Répcelak közelében forgalmi akadályra kell számítani.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Csorna felé vezető oldalán, Répcelak közelében, a 116. és a 117, kilométer között. A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrofavedelem.hu hivatalos oldalán.

 

