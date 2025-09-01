szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Őzek násza, karambolok: segít-e a vadriasztó?

Címkék#karambol#baleseti#autóra#veszély

Meg tudjuk-e előzni a karambolokat, amik vadgázolás során esnek: többnyire méregdrága anyagi kárral és kimúlt vaddal. Segít-e a vadriasztó baleset ellen?

Gombos Kálmán

Az őzek násza idején – jellemzően július közepétől augusztus végéig – a vadak viselkedése kiszámíthatatlanná válik, és a vadgázolás veszélye, a baleseti kockázat jelentősen megnő. Ilyenkor az állatok szinte kizárólag a párzásra koncentrálnak, és gyakran figyelmen kívül hagyják a környezeti ingereket, beleértve a járművek zaját vagy a vadriasztó eszközöket is. Mennyire lehetnek ez utóbbiak a segítségünkre, érdemes-e beruházni effélére?

Balesetek, őzek, vadriasztó: kell-e, érdemes-e vajon?
Balesetek, őzek, vadriasztó: kell-e, érdemes-e vajon?
Fotó: Szendi Péter

Vadbalesetek és vadriasztó

A vadriasztók hatékonysága nász idején szerény. Legyenek azok hangalapú, fényalapú vagy kémiai eszközök – általánosságban csökkenthetik a vadgázolás esélyét, de az őzek párzási időszakában korlátozottan hatékonyak.

  • Hangalapú vadriasztók (pl. sípoló eszközök az autóra szerelve): normál időszakban segíthetnek, de nász idején az őzek gyakran nem reagálnak rájuk.
  • Kémiai vadriasztók (spray, illatanyag): inkább belterületi védekezésre alkalmasak, pl. kertekben, de az úttesten kiszaladó őzeket nem tartják vissza.
  • Fényvisszaverő prizmák, villogók: segíthetnek a vadak figyelmének felkeltésében, de a párzási ösztön ilyenkor felülírja a veszélyérzetet.

Mit tehet az autós?

A szakértők szerint a legbiztosabb védekezés ebben az időszakban:

  • Sebesség csökkentése vadveszélyes területeken.
  • Távolsági fényszóró használata éjszaka, ha nincs szembeforgalom.
  • Folyamatos figyelem az út mindkét oldalára.
  • Vészfékezés – de soha ne rántsd el a kormányt, mert az súlyosabb balesethez vezethet!

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu