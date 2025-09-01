11 perce
Őzek násza, karambolok: segít-e a vadriasztó?
Meg tudjuk-e előzni a karambolokat, amik vadgázolás során esnek: többnyire méregdrága anyagi kárral és kimúlt vaddal. Segít-e a vadriasztó baleset ellen?
Az őzek násza idején – jellemzően július közepétől augusztus végéig – a vadak viselkedése kiszámíthatatlanná válik, és a vadgázolás veszélye, a baleseti kockázat jelentősen megnő. Ilyenkor az állatok szinte kizárólag a párzásra koncentrálnak, és gyakran figyelmen kívül hagyják a környezeti ingereket, beleértve a járművek zaját vagy a vadriasztó eszközöket is. Mennyire lehetnek ez utóbbiak a segítségünkre, érdemes-e beruházni effélére?
Vadbalesetek és vadriasztó
A vadriasztók hatékonysága nász idején szerény. Legyenek azok hangalapú, fényalapú vagy kémiai eszközök – általánosságban csökkenthetik a vadgázolás esélyét, de az őzek párzási időszakában korlátozottan hatékonyak.
- Hangalapú vadriasztók (pl. sípoló eszközök az autóra szerelve): normál időszakban segíthetnek, de nász idején az őzek gyakran nem reagálnak rájuk.
- Kémiai vadriasztók (spray, illatanyag): inkább belterületi védekezésre alkalmasak, pl. kertekben, de az úttesten kiszaladó őzeket nem tartják vissza.
- Fényvisszaverő prizmák, villogók: segíthetnek a vadak figyelmének felkeltésében, de a párzási ösztön ilyenkor felülírja a veszélyérzetet.
Mit tehet az autós?
A szakértők szerint a legbiztosabb védekezés ebben az időszakban:
- Sebesség csökkentése vadveszélyes területeken.
- Távolsági fényszóró használata éjszaka, ha nincs szembeforgalom.
- Folyamatos figyelem az út mindkét oldalára.
- Vészfékezés – de soha ne rántsd el a kormányt, mert az súlyosabb balesethez vezethet!
Ezeket olvasta már?
Baj lehet a Vadásán, figyelmeztet a tudós és a szakember is
Új üzletet nyitott a népszerű áruházlánc Vasban - 500 ezer forintos adományt is átadtak - fotók