Őzek násza, karambolok: segít-e a vadriasztó?

Az őzek násza idején – jellemzően július közepétől augusztus végéig – a vadak viselkedése kiszámíthatatlanná válik, és a vadgázolás veszélye, a baleseti kockázat jelentősen megnő. Ilyenkor az állatok szinte kizárólag a párzásra koncentrálnak, és gyakran figyelmen kívül hagyják a környezeti ingereket, beleértve a járművek zaját vagy a vadriasztó eszközöket is. Mennyire lehetnek ez utóbbiak a segítségünkre, érdemes-e beruházni effélére?

Balesetek, őzek, vadriasztó: kell-e, érdemes-e vajon?

Fotó: Szendi Péter

Vadbalesetek és vadriasztó

A vadriasztók hatékonysága nász idején szerény. Legyenek azok hangalapú, fényalapú vagy kémiai eszközök – általánosságban csökkenthetik a vadgázolás esélyét, de az őzek párzási időszakában korlátozottan hatékonyak.

Hangalapú vadriasztók (pl. sípoló eszközök az autóra szerelve): normál időszakban segíthetnek, de nász idején az őzek gyakran nem reagálnak rájuk.

Kémiai vadriasztók (spray, illatanyag): inkább belterületi védekezésre alkalmasak, pl. kertekben, de az úttesten kiszaladó őzeket nem tartják vissza.

Fényvisszaverő prizmák, villogók: segíthetnek a vadak figyelmének felkeltésében, de a párzási ösztön ilyenkor felülírja a veszélyérzetet.

Mit tehet az autós?

A szakértők szerint a legbiztosabb védekezés ebben az időszakban:

Sebesség csökkentése vadveszélyes területeken.

Távolsági fényszóró használata éjszaka, ha nincs szembeforgalom.

Folyamatos figyelem az út mindkét oldalára.

Vészfékezés – de soha ne rántsd el a kormányt, mert az súlyosabb balesethez vezethet!

