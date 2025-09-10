Balhé a szombathelyi Parkerdőben: jégcsákánnyal támadta meg haragosa ingatlanát a felbőszült férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség rongálás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 februárjában, a parkerdei kiskertes területen a sértett ingatlanának kerítését egy jégcsákánnyal többször megütötte, az ingatlan tulajdonosával fennálló konfliktusa miatt.

A rongálással több mint 160.000 Ft kár keletkezett.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.